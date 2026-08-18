От круассанов к рису: что едят на завтрак люди из разных стран мира
Завтрак в разных странах мира может отличаться кардинально. Для кого-то утро начинается с легкого кофе и выпечки, для кого-то - с горячего супа, риса, рыбы или яиц с овощами.
Wave RBC.UA рассказывает, что традиционно едят на завтрак в разных уголках мира.
Япония - рис, рыба и мисо-суп
Традиционный японский завтрак совсем не похож на привычный европейский. Его основой часто является рис, в который добавляют мисо-суп, запеченную или жареную рыбу, маринованные овощи и другие небольшие гарниры.
Популярным продуктом являются натто - ферментированные соевые бобы с интересной текстурой и вкусом. Их часто подают с рисом.
Такой завтрак может состоять сразу из нескольких небольших порций, поэтому на столе одновременно появляются разные вкусы - соленые, кислые, ферментированные и умами.
Южная Корея - рис и много маленьких закусок
Корейский завтрак тоже не обязательно отличается от других приемов пищи. На столе могут быть рис, суп или тушеное блюдо, кимчи и разнообразные панчхани - небольшие закуски.
Кимчи, то есть ферментированные овощи с острыми специями, являются одним из известнейших элементов корейской кухни.
Главная особенность завтрака - разнообразие. Вместо одного большого блюда человек может получить несколько небольших порций.
Великобритания - English breakfast
Традиционный Full English breakfast может включать в себя жареные яйца, бекон, сосиски, печеные или тушеные томаты, грибы, фасоль в томатном соусе и тосты.
Такое блюдо чаще всего едят не каждый день, а скорее как сытный завтрак в выходной.
Франция - круассан и кофе
Французский завтрак часто ассоциируется с круасаном, багетом, маслом, джемом и чашкой кофе.
В отличие от британского варианта, французский "petit déjeuner" обычно достаточно легок. Большое количество мяса, яиц и других сытных продуктов не является обязательной частью утреннего меню.
Круасан при этом стал одним из гастрономических символов Франции, хотя современный французский завтрак может быть гораздо проще - например, хлеб с маслом и кофе.
Италия - кофе и сладкая выпечка
В Италии завтрак часто начинается с кофе - эспрессо или капучино и сладкой выпечки.
Один из популярных вариантов - cornetto, итальянская выпечка, похожая на круассан. Она может быть без начинки или содержать крем, шоколад или джем.
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Для многих итальянцев утренний прием пищи не предполагает большой порции. Главное - кофе и что-то к нему.
Турция - завтрак, как отдельный ритуал
Турецкий kahvalti может превратиться в настоящее застолье. На столе обычно есть сыр, оливки, помидоры, огурцы, яйца, масло, мед, варенье, хлеб и разнообразные намазки.
Популярным компонентом является менемен - блюдо из яиц, помидоров и перца. Ее часто готовят прямо в небольшой сковороде и подают с хлебом.
Турецкий завтрак - это не только еда, но и повод подольше посидеть за столом с семьей или друзьями.
Испания - тост с томатами
В Испании один из простых вариантов завтрака - pan con tomate, то есть хлеб с помидорами.
На поджаренный хлеб натирают спелый помидор, оливковое масло и соль. В некоторых регионах к завтраку могут добавлять хамон.
Также популярна сладкая выпечка и кофе.
Швеция - хлеб, сыр и легкие закуски
В Швеции завтрак часто состоит из хлеба, творога, ветчины, овощей, йогурта или хлопьев.
Популярен knäckebröd - тонкий хрустящий хлеб, который едят с сыром, рыбой или другими продуктами.
Завтрак в скандинавских странах обычно прост, но питателен и хорошо соответствует прохладному климату.
Украина - каша, сырники и яйца
Украинский завтрак также имеет множество вариантов. Традиционно утром могли готовить каши, яйца, творог, блины, блинчики и домашнюю выпечку.
Популярными остаются сырники, омлеты, овсянка, гречка, бутерброды и тосты с разными начинками.
В то же время, современный украинский завтрак все чаще сочетает традиционные продукты с кулинарными привычками других стран - например, авокадо, гранола, хумус или шакшука.