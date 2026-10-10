Украинская кухня в Италии: ресторатор показал голубцы, которыми угощает иностранцев

Важно правильно подготовить ингредиенты

Голубцы - одно из блюд, которое ассоциируется с домашними обедами, семейными встречами и украинской кухней. Однако знакомый с детства рецепт может иметь место и в современном ресторане, в том числе и за рубежом.

Ресторатор Николай Алексей рассказал, как готовить голубцы, чтобы капуста оставалась нежной, начинка сочной, а вкусы хорошо сочетались между собой.

По его словам, голубцы интересны своей простотой, за которой стоит много работы. Важны не только ингредиенты, но и то, как подготовить капустные листья, сформировать начинку и приготовить соус.

"Хороший голубец должен быть нежным, сочным, а все вкусы должны сочетаться между собой. Итальянцы это хорошо чувствуют, ведь они тоже очень внимательны к еде и способу ее приготовления", - отметил эксперт.

Николай Олексив (фото предоставлено ресторатором)

Ингредиенты для голубцов

Для приготовления голубцов Николай советует взять:

белокочанную капусту - 1 головку;

мясной фарш - 500 г;

рис - 100 г;

лук - 1-2 шт.;

морковь - 1 шт.;

томатную пасту - 2-3 ст. л.;

сметану - 2-3 ст. л.;

масло;

соль и черный молотый перец - по вкусу;

воду или бульон для тушения.

Как правильно приготовить голубцы

Подготовить капусту. Опустите головку капусты в кипящую воду и постепенно снимайте верхние листья, как только они станут мягкими. Важно не переварить их: листья должны быть достаточно эластичными, чтобы у них было удобно заворачивать начинку, но одновременно сохранять форму.

Олексив советует не торопиться на этом этапе. Если лист капусты станет слишком мягким, сформировать аккуратные голубцы будет сложнее.

Сделать начинку. Рис отварите до полуготовности и охладите. Лук и морковь нарежьте, обжарьте на растительном масле до мягкости, а затем смешайте с мясным фаршем и рисом. Добавьте соль и перец.

Завернуть голубцы. На каждый капустный лист выложите порцию начинки, подверните края и заверните рулетиком. Не стоит класть слишком много фарша: рис во время приготовления увеличится в объеме, поэтому начинке нужно оставить немного пространства.

Приготовить соус. Смешайте томатную пасту со сметаной и водой или бульоном. Плотно выложите голубцы в кастрюлю и залейте соусом так, чтобы жидкость почти полностью покрывала их.

Тушить на медленном огне. Готовьте голубцы к готовности, не допуская интенсивного кипения. Медленное тушение помогает капусте стать нежной, а начинке - впитать вкус соуса.

"Голубцы любят медленное приготовление. Не надо делать сильный огонь и стараться приготовить их как можно быстрее. Когда они тушатся постепенно, капуста становится нежной, начинка пропитывается соусом, и получается именно тот вкус, за который мы любим это блюдо", - объяснил ресторатор.

Голубцы (фото предоставлено ресторатором)

Как подавать голубцы

Готовые голубцы можно подавать со сметаной и зеленью. Такая подача остается близкой к традиционной украинской кухне и в то же время не требует сложных дополнений.

По мнению Олексива, знакомить иностранных гостей с украинскими блюдами можно без радикальных изменений в рецептах. Современная подача способна подчеркнуть блюдо, но не должно лишать его характера.

"Для меня важно, чтобы украинская кухня за границей оставалась украинской. Ее можно подавать современно, можно немного менять подачу, но вкус и сама история блюда должны сохраняться. Именно из-за таких простых вещей люди начинают интересоваться нашей культурой", - подчеркнул ресторатор.