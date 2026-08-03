Летняя выпечка и не только: три десерта с малиной от Лизы Глинской
Лето - лучшее время, чтобы насладиться свежей малиной. Ароматная, сочная и яркая, она легко превращает даже самые простые десерты в настоящее сезонное наслаждение.
Подборкой рецептов для Wave RBC.UA поделилась кондитер и победительница шоу "МастерШеф-2" Лиза Глинская.
Чиа-пудинг с персиком и малиной
Ингрединты:
- кокосовое молоко - 400 мл, апельсинового сока или греческого йогурта
- семена чиа - 40 г
- мед - 20 г или 10 г кокосового сахара
- персики
- малина
Как готовить
Сначала подготовьте основу для чиа-пудинга. В глубокую миску насыпьте семена чиа, после чего залейте их кокосовым молоком.
Тщательно перемешайте смесь ложкой или венчиком, чтобы семена равномерно распределились в жидкости и не образовывались комочки. Далее добавьте подсластитель по вкусу - это может быть натуральный мед или обычный сахар. Еще раз хорошо перемешайте, чтобы подсластитель полностью растворился и равномерно соединился с молоком.
После этого накройте миску пищевой пленкой или крышкой и поставьте в холодильник примерно на 8-10 часов, а лучше всего - на всю ночь.
Нарежьте персик маленькими кубиками. Далее подготовьте стаканы или другую емкость для подачи чиа-пудинга.
На дно каждого стакана выложите несколько ложек готового чиа-пудинга. Поверх него равномерно распределите слой нарезанного персика. Затем снова добавьте слой чиа-пудинга, а сверху украсьте свежей малиной.
Шоколадная панна-кота с малиной
Расчет на 6 порций (стаканчики по 200 мл):
- молоко - 300 мл
- сливки (жирность не менее 30%) - 200 мл или 8 ст. л
- желатин - 5 г (1 ч. л. силой 200 bloom) + 30 мл воды (2 ст. л)
- молочный шоколад - 100 г
Для малиного желе нужно:
- малина с косточкой - 300 г
- сахар - 30 г или 4 ч.л
- желатин - 8 г + 48 мл воды (2,5 ст.л)
Для декора необходима свежая малина и мята.
Как готовить
Чтобы приготовить панну-коту, залейте желатин водой комнатной температуры и оставьте на 10 минут, чтобы он отек. В сотейнике прогрейте молоко и сливки до появления пара. Снимите с плиты и добавьте замоченный желатин.
Далее залейте полученной массой шоколад и взбейте погружным блендером до однородности. Разлейте по стаканам и поставьте в холодильник на 2 часа.
Для желе залейте желатин водой комнатной температуры и оставьте на 10 минут. Проварите малину с сахаром в течение нескольких минут. Можно использовать как свежие, так и замороженные ягоды.
Снимите с плиты, добавьте замоченный желатин и перемешайте хорошо. Вылейте малиновое желе поверх шоколадной панны-коти. Поставьте стаканы в холодильник до полного застывания желе.
В конце украсьте малиной и мятой.
Малиновые мафины с шоколадом
Ингредиенты:
- яйца - 150 г (3 шт.)
- сахар - 140 г (7 ст.л без горки)
- рафинированное подсолнечное масло - 130 мл (8 ст.л + 2 ч.л)
- белый йогурт - 170 г (жирностью 3%)
- мука - 300 г (10 ст.л с горкой)
- разрыхлитель - 8 г (1 ч.л с горкой + 1 ч.л без горки)
- ванильный сахар
- малина - 200 г (свежая или замороженная)
- черный или молочный шоколад - 70 г
Как готовить
В большой миске смешайте муку, разрыхлитель и ванильный сахар. Далее добавьте сахар, яйца, растительное масло и белый йогурт. Перемешайте с помощью венчика до однородной смеси.
Добавьте измельченный шоколад, малину и осторожно перемешайте. Тестом заполните формочки для мафинов на 2/3.
Выпекайте при температуре 180 градусов с конвекцией 20-25 минут. В конце посыпьте сахарной пудрой.