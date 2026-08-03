Летняя выпечка и не только: три десерта с малиной от Лизы Глинской

Чиа-пудинг с персиком и малиной

Ингрединты:

кокосовое молоко ⁣ - 400 мл, апельсинового сока или греческого йогурта ⁣

семена чиа - 40 г

мед - 20 г или 10 г кокосового сахара⁣

персики⁣

малина

Как готовить

Сначала подготовьте основу для чиа-пудинга. В глубокую миску насыпьте семена чиа, после чего залейте их кокосовым молоком.

Тщательно перемешайте смесь ложкой или венчиком, чтобы семена равномерно распределились в жидкости и не образовывались комочки. Далее добавьте подсластитель по вкусу - это может быть натуральный мед или обычный сахар. Еще раз хорошо перемешайте, чтобы подсластитель полностью растворился и равномерно соединился с молоком.

После этого накройте миску пищевой пленкой или крышкой и поставьте в холодильник примерно на 8-10 часов, а лучше всего - на всю ночь.

Нарежьте персик маленькими кубиками. Далее подготовьте стаканы или другую емкость для подачи чиа-пудинга.

Чиа-пудинг с персиком и малиной (фото предоставлено Лизой)

На дно каждого стакана выложите несколько ложек готового чиа-пудинга. Поверх него равномерно распределите слой нарезанного персика. Затем снова добавьте слой чиа-пудинга, а сверху украсьте свежей малиной.

Лиза Глинская поделилась рецептом чиа-пудингу с персиком и малиной ( (фото предоставлено Лизой)

Шоколадная панна-кота с малиной

Расчет на 6 порций (стаканчики по 200 мл):

молоко - 300 мл

сливки (жирность не менее 30%) - 200 мл или 8 ст. л

желатин - 5 г (1 ч. л. силой 200 bloom) + 30 мл воды (2 ст. л)

молочный шоколад - 100 г

Для малиного желе нужно:

малина с косточкой - 300 г

сахар - 30 г или 4 ч.л

желатин - 8 г + 48 мл воды (2,5 ст.л)

Для декора необходима свежая малина и мята.

Как готовить

Чтобы приготовить панну-коту, залейте желатин водой комнатной температуры и оставьте на 10 минут, чтобы он отек. В сотейнике прогрейте молоко и сливки до появления пара. Снимите с плиты и добавьте замоченный желатин.

Далее залейте полученной массой шоколад и взбейте погружным блендером до однородности. Разлейте по стаканам и поставьте в холодильник на 2 часа.

Для желе залейте желатин водой комнатной температуры и оставьте на 10 минут. Проварите малину с сахаром в течение нескольких минут. Можно использовать как свежие, так и замороженные ягоды.

Снимите с плиты, добавьте замоченный желатин и перемешайте хорошо. Вылейте малиновое желе поверх шоколадной панны-коти. Поставьте стаканы в холодильник до полного застывания желе.

В конце украсьте малиной и мятой.

Шоколадная панна-кота с малиной (фото предоставлено Лизой)

Малиновые мафины с шоколадом

Ингредиенты:

яйца - 150 г (3 шт.)

сахар - 140 г (7 ст.л без горки)

рафинированное подсолнечное масло - 130 мл (8 ст.л + 2 ч.л)

белый йогурт - 170 г (жирностью 3%)

мука - 300 г (10 ст.л с горкой)

разрыхлитель - 8 г (1 ч.л с горкой + 1 ч.л без горки)

ванильный сахар

малина - 200 г (свежая или замороженная)

черный или молочный шоколад - 70 г

Как готовить

В большой миске смешайте муку, разрыхлитель и ванильный сахар. Далее добавьте сахар, яйца, растительное масло и белый йогурт. Перемешайте с помощью венчика до однородной смеси.

Добавьте измельченный шоколад, малину и осторожно перемешайте. Тестом заполните формочки для мафинов на 2/3.

Выпекайте при температуре 180 градусов с конвекцией 20-25 минут. В конце посыпьте сахарной пудрой.

Малиновые мафины с шоколадом (фото предоставлено Лизой)