"Ставим точку в истории". Salateira официально попрощалась с клиентами

Почему закрылась сеть Salateira

В своем обращении представители заведения объяснили, что из-за ситуации в Украине люди стали реже посещать торгово-развлекательные центры. Это не позволило бизнесу успешно продолжать работу, поэтому еще в октябре они закрыли свои двери.

"Друзья, нам непросто об этом говорить, но в октябре мы были вынуждены прекратить работу сети Salateira. Из-за военных рисков посещаемость ТРЦ существенно снизилась. В этих условиях мы больше не могли продолжать работу, сохраняя качество блюд, за которое вы нас выбирали. А уступать его мы не были готовы", - отметили они.

Также представители бренда поблагодарили клиентов за 15 лет поддержки, ежедневные обеды, семейные визиты и встречи с друзьями.

Отдельно в компании уточнили, что другие заведения с похожими названиями или концепцией не имеют отношения к бренду Salateira.

"Сегодня мы ставим точку в истории Salateira. Спасибо, что были ее частью", - подытожили в сети.

Что известно о сети Salateira

Salateira была основана в 2011 году. Первый ресторан открылся в декабре того же года в киевском торговом центре Sky Mall. Сеть развивалась как рестораны быстрого обслуживания, предлагая салаты, пасту и другие блюда.

Впоследствии компания вышла на международные рынки. В 2016 году Salateira открыла ресторан в Дубае и первое франчайзинговое заведение в Минске. В сентябре 2017-го сеть появилась в Испании - ресторан заработал в Аликанте.

Проект в Дубае был закрыт в начале 2018 года. В марте 2022 года Salateira прекратила работу франчайзинговых ресторанов в Беларуси.

О трудностях сети стало известно летом 2026 года. Тогда соучредитель компании Александр Савилов рассказал Forbes, что из-за длительных воздушных тревог выручка ресторанов в торговых центрах сократилась на 45% по сравнению с довоенным периодом, а маржинальность уменьшилась вдвое.

Сообщалось, что в июне 2026 года сеть насчитывала 12 ресторанов в Киеве и готовилась к открытию заведений в Румынии. Однако осенью все рестораны прекратили работу, а официальный сайт компании перестал функционировать.