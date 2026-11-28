Фисташковое латте

Фисташка продолжает оставаться одним из заметных вкусов в кофейной и десертной культуре. В зимних меню ее совмещают с эспрессо, молоком и сливочной пенкой.

Для приготовления используют фисташковую пасту или сироп, иногда дополняют напиток белым шоколадом.

Такое латте имеет нежный ореховый вкус и напоминает жидкий десерт. Оно подойдет тем, кто любит более сладкие кофейные напитки.

Фисташковое латте (фото: instagram.com/svoi.citycafe)

Матча латте

Матча уже давно вышла за пределы нишевого напитка и стала привычной позицией в меню многих кафе. Зимой ее чаще всего заказывают в горячем формате - с коровьим или растительным молоком.

Кроме классического рецепта, заведения предлагают вариации с ванилью, кокосом, клубникой или фисташкой. Матча имеет характерный травянистый вкус с легкой горчинкой, хорошо сочетающийся со сливочной текстурой молока.

Раф с соленой карамелью

Раф - один из популярных вариантов для тех, кто предпочитает мягкий сливочный кофе. Его готовят на основе эспрессо, сливок и молока, которые взбивают вместе в однородную текстуру.

В зимних интерпретациях к напитку добавляют соленую карамель, ваниль, корицу или ореховые сиропы. Особенно интересно сочетание сладкой карамели с щепоткой соли: оно делает вкус более выразительным и сбалансированным.

Апельсиновое какао

Шоколад и цитрусы - сочетание, которое особенно хорошо подходит холодному сезону. Апельсиновое какао готовят из молока, какао или растопленного шоколада, добавляя апельсиновый сироп, цедру или натуральный сок.

Цитрусовая кислинка оттеняет насыщенный шоколадный вкус и делает напиток менее приторным. Иногда его дополняют взбитыми сливками, корицей или кусочками апельсина.

Клюквенный чай с имбирем

Среди бескофейных альтернатив зимой особенно уместны ягодные чаи. Один из вариантов - клюквенный напиток с имбирем, медом и цитрусами. Его готовят на основе ягодного пюре или свежей клюквы, добавляя горячую воду или чай.

Кисловатый вкус ягод сочетается с легкой остротой имбиря и сладостью меда. Для аромата добавляют корицу, гвоздику или апельсин. Это вариант для тех, кто желает сделать перерыв от кофе, но не отрешаться от насыщенных сезонных вкусов.