Простая намазка с жареным чесноком покоряет сеть: почему все готовят ее дома

Чем популярен рецепт

Популярность этого рецепта можно объяснить его простотой и эффектным результатом. Обычный чеснок после обжаривания меняет вкус и текстуру: он становится более мягким, нежным и приобретает легкую сладковатую нотку, поэтому уже не кажется таким резким, как в свежем виде.

В сочетании с крем-сыром и оливковым маслом он превращается в густую ароматную намазку, которую легко подавать на хрустящем хлебе или тостах.

Еще одна причина популярности - доступность продуктов. Для базовой версии не требуются сложные или дорогостоящие ингредиенты, а сам рецепт легко адаптировать под свой вкус.

В результате обычная чесночная закуска получает современную подачу: ее можно приготовить дома без особых кулинарных навыков, а смотрится она как блюдо из меню уютного кафе.

Как приготовить

Для простейшей версии понадобятся:

чеснок - 2 головки

крем-сыр - 200 г

кунжут - 1 ст. л

шнит-лук - небольшой пучок

оливковое масло - 1 ст. л

соль - 1/2 ч. л

паприка - по вкусу

В некоторых популярных вариантах используют петрушку, черный перец или чили.

Приготовить намазку можно в нескольких шагах. Чеснок обжаривают на небольшом количестве оливкового масла до золотистого цвета.

Отдельно обжариваем кунжут. Далее переложите чеснок и кунжут в миску, добавьте крем-сырь, мелко нарезанный шнит-лук и соль. Разминаем все вилкой до однородной кремовой смеси.

Сверху полейте ароматным маслом и посыпьте паприкой.

Готовую намазку подайте на поджаренном хлебе, гренках или крекерах. Она может стать основой для сэндвичей или дополнением к овощам.

Под видео пользователи оставляют только позывные комментарии:

"Наконец-то чеснок в моем ящике будет в действии"

"Это гениально, я почувствовала вкус даже"

"Сверху еще сало и помидор"

"Вау, хорошо, что с жареным, потому что духовки у меня нет"

"Я такую делала из черного (ферментированного) чеснока. Тоже очень вкусно"

Интересно, что идея чесночной намазки далеко не новая: рецепты с приготовленным чесноком и оливковым маслом существуют давно.

Такой рецепт особенно хорошо вписывается в формат быстрых завтраков: его можно приготовить заранее, а перед подачей просто достать из холодильника и намазать на свежий тост.