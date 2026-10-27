"Пьяная вишня" выходит на рынок Германии: где откроют первое заведение

Где откроют "Пьяную вишню" в Берлине

Для первого немецкого заведения выбрали помещение на Rathausstraße, 5, недалеко от Берлинской телебашни.

По словам Худо, это людная локация, а в самом городе живет много украинцев.

В настоящее время внутри ведутся ремонтные работы. В то же время на окнах уже разместили объявления о предстоящем открытии – и прохожие обращают на него внимание.

"И будущие гости подходят к двери и хотят ее открыть, дергая ручку…", - рассказал Худо.

Совладелец холдинга пошутил, что дверная ручка уже успела немного "измучиться" еще до начала работы бара.

По его словам, открытие станет запуском первого бизнеса !Fest в Германии.

Что известно о сети

История "Пьяной вишни" началась в 2015 году с первого заведения на площади Рынок во Львове.

Основной продукт бренда - вишневая настойка. С этого времени сеть начала развиваться как в Украине, так и за рубежом.

По информации, обнародованной брендом в октябре 2026 года, "Пьяная вишня" объединяет 80 заведений в десяти странах.

Компания также представила свою франшизу на выставке Franchise NEXT в Кельне, состоявшейся 15–16 октября.

Сам холдинг !Fest был основан в 2007 году. Его совладельцы – Андрей Худо, Юрий Назарук и Дмитрий Герасимов.

Среди других известных проектов компании - "Реберня", "Львовская мастерская шоколада" и "Львовские плацки".