"Никогда не заказывал". Марко Черветти о гастрономических табу, ужине мечты и лучших поварах

Какое блюдо никогда бы не заказали и почему?

Думаю, все итальянцы сказали бы, пицца с ананасами (смеется). Я этого никогда не заказывал и не буду. Почему она неприятна для итальянцев? Потому что это неправильное сочетание ингредиентов.

Какое блюдо с детства до сих пор остается для вас самым вкусным?

Это ризотто с красным вином. Я родился в Пьемонте, Алессандрия. Там есть такая культура - использовать красное вино на все блюда. И не только готовить с ним, а еще в конце, когда блюдо готово, прямо на тарелку поливать немного. Можно сказать, что красное вино мы начали пить, когда нам было 20 лет, а стали есть в три.

Черветти о блюде детства (фото: instagram.com/marcocervetti)

А с кем из известных людей вы хотели бы приготовить ужин? И что бы это было?

Было бы интересно приготовить что-нибудь итальянское с Робертом Де Ниро, он же итальянец. Очень хотел бы приготовить с людьми, которых больше нет.

Самый странный продукт, который когда-то пробовали.

Я до семи лет жил в Бразилии. Там каждый день ел авокадо, но сладкое. Это было смузи с молоком, тростниковым сахаром. Был такой завтрак. Для меня вкус авокадо в такой сладкой форме - это как раз продукт детства.

А если бы вам пришлось готовить ужин только из трех продуктов, что бы вы выбрали?

Конечно, рис, может быть, артишок и чеснок.

Кухня какой страны мира для вас самая вкусная?

Я очень люблю итальянскую кухню, потому что это не только моя кухня, где я родился, вырос, но еще и потому, что она очень разная. У нас каждый город, каждый населенный пункт имеет свои блюда, продукты, традиции, и всегда можно найти что-то новое. Я всю жизнь пробую блюда в Италии и каждый раз нахожу новые. Очень люблю китайскую кухню, украинскую, европейскую и турецкую.

Черветти назвал любимую кухню мира (фото: instagram.com/marcocervetti)

На каком кухонном приборе нельзя экономить?

Нож.

Три лучших повара.

Я знаю Кармело Кьярамонте. Это сицилийский шеф-повар, который многому научил меня. Диего Сорба и Роберто Армароли, который много лет работает в Украине. Я с ним никогда не работал, но когда общаюсь, когда сидим в ресторане, для меня это как ходить в университет.

Как часто и для кого вы готовите дома?

Ну когда была женщина, то для женщины, а сейчас в основном для друзей. С началом войны я поселился у администрации президента, а там закрытый квартал, очень тяжело пройти. Без пропуска - невозможно. Раньше многие друзья приходили, сейчас уже никто не приходит, кроме соседей.

А чем угощаете соседей?

Например, ризотто в спарже. Очень часто спаржу, супы готовлю, редко десерты, но простенькие. Много овощей, очень люблю артишоки. Когда сезон помидоров, готовлю. Очень люблю.

Марко Черветти признался, чем угощает соседей (фото: instagram.com/marcocervetti)