Как выглядит сказочный декор

Главный герой композиции - гигантский белый кролик, словно выглядывающий из-за театрального занавеса.

Его голову украшают длинные уши с розовой внутренней частью, а шею обрамляет пышный светлый воротник с многочисленными складками.

Белые лапы расположили поверх красной драпировки. Рядом с ними – большие часы необычной изогнутой формы и декоративный золотой ключ.

Эти детали поддерживают тему сказочного мира, в который попала Алиса.

Насыщенная красная ткань спускается складками по фасаду и контрастирует со светлыми стенами здания.

Входную дверь обрамляет густая зеленая гирлянда, а возле нее разместили композиции из зелени и красного декора. Благодаря этому оформлению охватывает и пространство над входом, и саму входную группу.

Где увидеть гигантского кролика

Инсталляцию установили возле шоколадного дома Fraga на улице Итальянской, 2, недалеко от Одесского национального академического театра оперы и балета.

Фигура кролика поднимается над дверью на фоне круглого фасада с белым балконом.

На опубликованных кадрах хорошо виден масштаб декорации рядом с людьми: персонаж с длинными ушами занимает значительную часть пространства над входом.