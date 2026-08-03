Домашнее мороженое без мороженицы: простой рецепт от Лизы Глинской
Домашнее мороженое вполне может конкурировать с десертами из любимой джелатерии. Особенно если в основе – сливки и белый шоколад, а внутри скрывается шоколадная крошка. И главное: для приготовления не нужна мороженица.
Кондитер и победительница второго сезона "МастерШеф" Лиза Глинская поделилась с читателями Wave RBC.UA рецептом ванильно-шоколадного мороженого, который можно легко повторить дома. Активного приготовления здесь совсем немного - большую часть работы сделают холодильник и морозильная камера.
Ванильно-шоколадное мороженое
Ингредиенты
- 250 г белого шоколада
- 450 мл сливок
- ванильный экстракт или ванильный сахар - по вкусу
- 100 г молочного или черного шоколада
- 500 г печенья
Как приготовить
К сливкам добавить ванильный экстракт или ванильный сахар и прогрейте их на небольшом огне примерно минуту. Кипятить сливки не нужно.
Белый шоколад измельчите и залейте горячими сливками. Оставьте на минуту, а затем тщательно перемешайте – должна получиться гладкая и однородная сливочно-шоколадная масса.
Накройте ее пищевой пленкой так, чтобы она касалась поверхности и оставьте в холодильнике на 10–12 часов. За это время основание хорошо остынет и стабилизируется.
Молочный или черный шоколад натрите на крупной терке или мелко нашинкуйте ножом. На дно формы выложите слой печенья.
Хорошо охлажденную сливочно-шоколадную массу взбейте миксером в пышную текстуру. Добавьте шоколадную крошку и осторожно перемешайте лопаткой.
Выложите мороженое на печенье, равномерно распределите и разровняйте поверхность. Сверху накройте еще одним слоем печенья – так после замораживания десерт можно будет нарезать на порционные сэндвичи.
Отправьте форму в морозильную камеру по меньшей мере на 5 часов, а лучше – до полного застывания.
В результате получается насыщенное сливочное мороженое с ванильным ароматом, кусочками шоколада и хрустящим печеньем. Простой летний десерт, ради которого вполне можно хотя бы на день обойти отдел с мороженым в супермаркете.