Домашнее мороженое без мороженицы: простой рецепт от Лизы Глинской

Ванильно-шоколадное мороженое

Ингредиенты

250 г белого шоколада

450 мл сливок

ванильный экстракт или ванильный сахар - по вкусу

100 г молочного или черного шоколада

500 г печенья

Как приготовить

К сливкам добавить ванильный экстракт или ванильный сахар и прогрейте их на небольшом огне примерно минуту. Кипятить сливки не нужно.

Белый шоколад измельчите и залейте горячими сливками. Оставьте на минуту, а затем тщательно перемешайте – должна получиться гладкая и однородная сливочно-шоколадная масса.

Накройте ее пищевой пленкой так, чтобы она касалась поверхности и оставьте в холодильнике на 10–12 часов. За это время основание хорошо остынет и стабилизируется.

Молочный или черный шоколад натрите на крупной терке или мелко нашинкуйте ножом. На дно формы выложите слой печенья.

Хорошо охлажденную сливочно-шоколадную массу взбейте миксером в пышную текстуру. Добавьте шоколадную крошку и осторожно перемешайте лопаткой.

Выложите мороженое на печенье, равномерно распределите и разровняйте поверхность. Сверху накройте еще одним слоем печенья – так после замораживания десерт можно будет нарезать на порционные сэндвичи.

Отправьте форму в морозильную камеру по меньшей мере на 5 часов, а лучше – до полного застывания.

В результате получается насыщенное сливочное мороженое с ванильным ароматом, кусочками шоколада и хрустящим печеньем. Простой летний десерт, ради которого вполне можно хотя бы на день обойти отдел с мороженым в супермаркете.

Домашнее мороженое (фото: прес-служба Лизи Глинской)