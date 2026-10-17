Когда никуда не нужно спешить: 3 варианта завтраков для выходного дня
Завтрак выходного дня имеет особую атмосферу. Это время, когда можно не спешить, выключить будильник, выспаться вволю, а затем в расслабленном состоянии приготовить что-то интересное и вкусное, на что обычно нет времени.
Wave RBC.UA рассказывает о 3 интересных вариантах завтрака, которыми можно побаловать себя в выходной день.
Бельгийские вафли
Если у вас тоже где-то на высокой полке пылится давно забытая вафельница, самое время ее достать и использовать по назначению. Бельгийские вафли по рецепту шеф-повара Владимира Ярославского готовятся не так долго как кажется и нужны простые ингредиенты. А если включить на фоне любимую музыку или сериал, то получится отличное начало дня.
Запеченный тост с креветками и сыром
Более изысканный вариант завтрака, однако после напряженной рабочей недели именно то, что нужно. Сочетание вкусного хлеба (чиабатта, фокачча или любого, который у вас есть), креветок, сливочного соуса и твердого сыра точно поднимет настроение утром.
Тост с бурратой и карамелизированными персиками
Более сладкий вариант тостов, для которых лучше всего подойдет свежий цельнозерновой хлеб, который нужно немного поджарить на сковороде или тостере. Далее выложить свежую буррату, персиковый джем и карамелизированные свежие персики. По желанию можно еще присыпать сверху орешками.