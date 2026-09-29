С лошадьми и жокеями: в Одессе открыли дизайнерский "Сільпо"

Интерьер супермаркета

Основными цветами стали естественные оттенки зеленого, терракотового и песчаного.

Вход в магазин стилизовали под стартовые ворота ипподрома. На стенах были размещены картины, созданные по мотивам работ фотографа Эдварда Майбриджа, известного своими исследованиями движения лошадей. Именно его фотографии помогли зафиксировать момент, когда во время галопа все четыре копыта лошади одновременно отрываются от земли.

Интерьер "Сильпо" (фото: Facebook.com.silpo)

Одним из центральных элементов оформления стал трек ипподрома прямо посреди торгового зала. На нем изображены лошади с жокеями, некоторые из которых имеют фирменные рюкзаки "Сильпо".

Интерьер "Сильпо" (фото: Facebook.com.silpo)

Отдельное внимание в дизайне уделили истории Одесского ипподрома. Здесь можно увидеть фигуру коня с пропеллером на аэроплане - отсылку к авиационным экспериментам, которые в свое время проводили на территории ипподрома.

Дополняют атмосферу подвешенные шесты и подковы с подсветкой, а также изображения шпор, подков и скрещенных хлыстов. У касс установили финишные ленты и символические призы для победителей, а стены украсили тематическими фотографиями.

Интерьер "Сильпо" (фото: Facebook.com.silpo)

Интерьер "Сильпо" (фото: Facebook.com.silpo)