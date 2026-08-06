Готовим сладкий тренд лета: корпусные десерты с малиной, шоколадом и черникой
Корпусные десерты остаются одним из самых ярких сладких трендов этого лета, ведь объединяют праздничный вид, сезонные вкусы и экспериментировать с начинками.
Wave RBC.UA рассказывает, как готовят популярные десерты.
Чем особенны корпусные десерты
Это современные многослойные сладости, отличающиеся идеальной геометрической формой и эффектным внешним видом. Свое название они получили благодаря внешнему "корпусу", который содержит начинку и придает десерту завершенный вид.
Чаще всегокорпусные десерты готовят в силиконовых формах или кондитерских кольцах, после чего замораживают и покрывают глазурью. Среди самых популярных вариантов в сети можно найти отделку в форме малины, черники, лимона, манго и т.д.
Корпусная малина
Фудблогерка Валерия показала, как приготовить корпусную малину с ягодной начинкой и нежным муссом.
Для начинки понадобится:
- малина - 250 г
- сахарная пудра - 100 г
- кукурузный крахмал - 20 г
- вода - 40 мл
Для мусса:
- малиновое пюре - 140 г
- белый шоколад - 70 г
- сливки 33% - 200 г
- желатин - 0,5 ч. л.
- вода - 1 ст. л.
Для покрытия:
- белый шоколад - 100 г
- какао-масло - 100 г
- сухой краситель
Сначала готовят ягодную начинку: малину проваривают с сахарной пудрой, добавляют разведенный в воде крахмал и доводят смесь до загустения. После охлаждения начинку замораживают.
Для мусса малиновое пюре сочетают с белым шоколадом и желатином, а затем смешивают со взбитыми сливками.
Далее десерт собирают в форме: добавляют мусс, ягодную начинку и снова мусс. После замораживания корпусную малину покрывают шоколадной глазурью и дают застыть.
Корпусные пирожные в шоколадной глазури
Фудблогерша Виктория продемонстрировала, как создать лакомство с шоколадным покрытием.
Для крема:
- жирные сливки - 250 мл
- маскарпоне - 250 г
- сахарная пудра - 50-70 г
Для ганаша:
- сливки 30-36% - 160 мл
- молочный шоколад - 160 г
Для глазури:
- какао-масло - 150 г
- шоколад - 150 г
Для основы десерта готовят крем из холодных сливок, маскарпоне и сахарной пудры. Отдельно создают шоколадный ганаш, который после охлаждения добавляют в начинку. Завершают десерт глазурью из шоколада и какао-масла.
Корпусная черника
Еще один вариант летнего десерта показала блогер Яна - корпусную чернику с белым шоколадом и ягодной серединкой.
Для мусса она использовала:
- белый шоколад - 70 г
- сливки 30% - 250 г
- сливочное масло - 20 г
- желатин - 4 г
- вода - 16 мл
Для черничной начинки:
- черника - 100 г
- сахар - 20 г
- сок половины лимона
- кукурузный крахмал - 4 г
Для глазури:
- белый шоколад - 100 г
- какао-масло - 60 г
- краситель
Для мусса прогревают сливки, добавляют желатин и заливают смесью белый шоколад со сливочным маслом. Начинку готовят из черники, сахара, лимонного сока и крахмала, которые доводят до загустения.
После этого десерт собирают слоями: мусс, черничная начинка и снова мусс.
Корпусную чернику замораживают, а затем покрывают глазурью из белого шоколада и какао-масла.
При написании материала были использованы такеи источники: Instagram-аккаунты valeria_pytel_, vika_cooking_recipes, droboshevska_y.