Готовим сладкий тренд лета: корпусные десерты с малиной, шоколадом и черникой

Чем особенны корпусные десерты

Это современные многослойные сладости, отличающиеся идеальной геометрической формой и эффектным внешним видом. Свое название они получили благодаря внешнему "корпусу", который содержит начинку и придает десерту завершенный вид.

Чаще всегокорпусные десерты готовят в силиконовых формах или кондитерских кольцах, после чего замораживают и покрывают глазурью. Среди самых популярных вариантов в сети можно найти отделку в форме малины, черники, лимона, манго и т.д.

Корпусная малина

Фудблогерка Валерия показала, как приготовить корпусную малину с ягодной начинкой и нежным муссом.

Для начинки понадобится:

малина - 250 г

сахарная пудра - 100 г

кукурузный крахмал - 20 г

вода - 40 мл

Для мусса:

малиновое пюре - 140 г

белый шоколад - 70 г

сливки 33% - 200 г

желатин - 0,5 ч. л.

вода - 1 ст. л.

Для покрытия:

белый шоколад - 100 г

какао-масло - 100 г

сухой краситель

Сначала готовят ягодную начинку: малину проваривают с сахарной пудрой, добавляют разведенный в воде крахмал и доводят смесь до загустения. После охлаждения начинку замораживают.

Для мусса малиновое пюре сочетают с белым шоколадом и желатином, а затем смешивают со взбитыми сливками.

Далее десерт собирают в форме: добавляют мусс, ягодную начинку и снова мусс. После замораживания корпусную малину покрывают шоколадной глазурью и дают застыть.



Корпусные пирожные в шоколадной глазури

Фудблогерша Виктория продемонстрировала, как создать лакомство с шоколадным покрытием.

Для крема:

жирные сливки - 250 мл

маскарпоне - 250 г

сахарная пудра - 50-70 г

Для ганаша:

сливки 30-36% - 160 мл

молочный шоколад - 160 г

Для глазури:

какао-масло - 150 г

шоколад - 150 г

Для основы десерта готовят крем из холодных сливок, маскарпоне и сахарной пудры. Отдельно создают шоколадный ганаш, который после охлаждения добавляют в начинку. Завершают десерт глазурью из шоколада и какао-масла.



Корпусная черника

Еще один вариант летнего десерта показала блогер Яна - корпусную чернику с белым шоколадом и ягодной серединкой.

Для мусса она использовала:

белый шоколад - 70 г

сливки 30% - 250 г

сливочное масло - 20 г

желатин - 4 г

вода - 16 мл

Для черничной начинки:

черника - 100 г

сахар - 20 г

сок половины лимона

кукурузный крахмал - 4 г

Для глазури:

белый шоколад - 100 г

какао-масло - 60 г

краситель

Для мусса прогревают сливки, добавляют желатин и заливают смесью белый шоколад со сливочным маслом. Начинку готовят из черники, сахара, лимонного сока и крахмала, которые доводят до загустения.

После этого десерт собирают слоями: мусс, черничная начинка и снова мусс.

Корпусную чернику замораживают, а затем покрывают глазурью из белого шоколада и какао-масла.