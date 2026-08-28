Фудблогерка Эмилия Евтушенко о еде, блоге и кулинарии: "Одна ложка блюда запускает целый рецепт"

Изменилось ли ваше отношение к еде после того, как она стала вашей работой?

Однозначно. Раньше еда была просто едой: приготовила - поели. А сейчас я смотрю на нее совсем по-другому.

Постоянно думаю: что тут можно изменить, как сделать вкуснее, проще, красивее, как это снять. Даже когда прихожу в ресторан, могу сидеть и разбирать блюдо по ингредиентам.

Любовь к еде никуда не исчезла. Напротив, я начала еще больше ценить обычную домашнюю еду.

Что сегодня больше всего мотивирует вас продолжать вести блог?

Наверное, люди. Когда кто-то пишет: "Я никогда не пекла хлеб, а с вами у меня получилось", или присылает фото своей первой пасхи или ужина для семьи - это очень мотивирует. Ну и я сама не умею стоять на месте.

Мне постоянно хочется придумать новый рецепт, новую рубрику, что-то протестовать. Для меня блог давно уже стал не просто работой, а большей частью жизни.

Эмилия Евтушенко (фото: instagram.com/emiliya.yevtushenko)

Какое блюдо больше всего напоминает вам о детстве?

Сегединский гуляш. Для меня это абсолютный вкус детства и дома. Квашеная капуста, мясо, сметана - вроде бы ничего необычного, но именно такие простые домашние блюда запоминаются больше всего. До сих пор, когда его готовлю, это для меня не просто еда, а какое-то очень теплое возвращение в детство.

Какие базовые продукты всегда есть в вашем холодильнике?

Яйца, сливочное масло, хороший сыр, творог, сметана, зелень и какие-то овощи. Еще у меня практически всегда есть что-то подготовленное в морозильнике, потому что я очень люблю заготовки.

С тремя детьми это уже не кулинарный тренд, а способ выживания.

Эмилия Евтушенко (фото: instagram.com/emiliya.yevtushenko)

Что вы никогда не закажете в ресторане и почему?

Наверное, оладьи или сырники. Не потому, что они плохие, а потому, что дома я сделаю именно такие, которые я люблю. Мне жаль ресторанного заказа на то, что я могу за 15 минут приготовить себе сама - еще и так, как мне вкуснее.

Какое блюдо выглядит лучше, чем на вкус?

Для меня - большинство суперинстаграммных десертов с огромным количеством декора. Они могут выглядеть невероятно, но когда там десять текстур, пять кремов, глазурь, шоколад, цветы и еще что-то сверху - я уже теряю сам вкус десерта.

Я больше люблю, когда красиво, но понятно, что ты ешь.

Эмилия Евтушенко (фото: instagram.com/emiliya.yevtushenko)

Назовите свою наиболее удивительную кулинарную или гастрономическую привычку.

Я могу попробовать что-нибудь в ресторане, а потом еще по дороге домой уже думать, как это повторить и что я там изменю. Иногда одна ложка какого-нибудь блюда запускает в голове целый рецепт. Думаю, это профессиональная деформация.

Какое популярное блюдо вы действительно не любите?

Наверное, устрицы. Я честно пыталась понять, почему вокруг них столько восторга, но пока для меня это более красивый ресторанный ритуал, чем еда, которую я действительно хочу съесть.