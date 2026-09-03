Почему после ужина в ресторане Michelin может стать плохо: шеф-повар назвал неожиданную причину

Почему после дегустационного сета может стать плохо

По словам шефа, причина не обязательно состоит в качестве продуктов.

Особенность таких ресторанов состоит в том, что одно блюдо может сочетать немало продуктов и разных способов их приготовления.

"Не потому, что там какие-то были некачественные продукты, а потому, что в каждом из блюд очень много сделано техник, термически обработаны продукты, плюс наполнение", - пояснил Мацюта.

Кроме того, речь идет не об одном-двух блюдах. Дегустационный сет может состоять из многих подач, существенно отличающихся друг от друга.

"Следующие блюда, которые подаются в сете, могут быть несовместимы конкретно в вашем организме. И получается битва, потому что вы съедаете большое количество экспериментальных. Ваш организм этого никогда не видел", - рассказал шеф.

Именно поэтому, по словам Мацюты, необычный гастрономический опыт некоторых людей может завершиться плохим самочувствием.

В то же время, слова шефа следует воспринимать именно как его личное объяснение и опыт, а не как универсальное медицинское заключение.