Бельгийский рецепт и местные ингредиенты: как создают украинский Stella Artois
Stella Artois в Украине варят по лицензионной рецептуре, но используют местные воду и солод. В то же время, хмель берут такой же, как для бельгийского производства, а образцы напитка регулярно проходят проверки.
Об этом в интервью Wave RBC.UA рассказала менеджер пивоваренного производства AB InBev Efes Ukraine Лариса Акулинова.
По какой рецептуре варят Stella Artois в Украине
По словам Ларисы, украинское производство работает по утвержденному рецепту, который получает вместе с правом выпускать пиво этого бренда.
"Stella Artois мы варим строго по технологии, которая передается вместе с лицензией на производство", – объяснила специалист.
Соблюдение требований контролирует глобальная служба качества, проверяющая работу лицензиатов.
Чем отличаются ингредиенты
Основное отличие между производством в разных странах Лариса Акулинова связывает с местными водой и солодом.
"На самом деле отличаются только вода и солод", - отметила она.
В Украине используют воду из скважины и солод украинского производства из глобально утвержденных сортов ячменя.
По словам собеседницы, он должен отвечать тем же стандартам качества, что и солод для производства в других странах.
Хмель для украинского Stella Artois, как и для бельгийского, используют чешский и немецкий.
Как проверяют качество пива и воды
Раз в пол года производство посылает образцы пива на анализ. Вместе с ними проверяют сырье и воду, используемую в процессе.
По словам Ларисы, глобальная служба качества исследует образцы в собственной лаборатории по системе критериев, а также производит дегустацию.
Отдельные требования установлены для водоподготовки. Происхождение воды не отменяет необходимости привести ее характеристики к утвержденным показателям.
"У нас есть спецификация на водоподготовку: вода должна соответствовать определенным показателям кислотности, щелочности и жесткости", – рассказала специалист.