Бельгийский рецепт и местные ингредиенты: как создают украинский Stella Artois

Об этом в интервью Wave RBC.UA рассказала менеджер пивоваренного производства AB InBev Efes Ukraine Лариса Акулинова.

По какой рецептуре варят Stella Artois в Украине

По словам Ларисы, украинское производство работает по утвержденному рецепту, который получает вместе с правом выпускать пиво этого бренда.

"Stella Artois мы варим строго по технологии, которая передается вместе с лицензией на производство", – объяснила специалист.

Соблюдение требований контролирует глобальная служба качества, проверяющая работу лицензиатов.

Чем отличаются ингредиенты

Основное отличие между производством в разных странах Лариса Акулинова связывает с местными водой и солодом.

"На самом деле отличаются только вода и солод", - отметила она.

В Украине используют воду из скважины и солод украинского производства из глобально утвержденных сортов ячменя.

По словам собеседницы, он должен отвечать тем же стандартам качества, что и солод для производства в других странах.

Хмель для украинского Stella Artois, как и для бельгийского, используют чешский и немецкий.

Інгрідєнти Stella Artois (фото: пресс-служба компании)

Как проверяют качество пива и воды

Раз в пол года производство посылает образцы пива на анализ. Вместе с ними проверяют сырье и воду, используемую в процессе.

По словам Ларисы, глобальная служба качества исследует образцы в собственной лаборатории по системе критериев, а также производит дегустацию.

Отдельные требования установлены для водоподготовки. Происхождение воды не отменяет необходимости привести ее характеристики к утвержденным показателям.

"У нас есть спецификация на водоподготовку: вода должна соответствовать определенным показателям кислотности, щелочности и жесткости", – рассказала специалист.