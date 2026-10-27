"Готовим с Фло": 5 рецептов питательных блюд от Флоренс Пью

Свои рецепты звезда “Дюны” хранит в актуальных сториз, поэтому каждый может пересмотреть их и приготовить когда пожелает. Wave RBC.UA выбрал 5 интереснейших блюд, которые можно легко приготовить из доступных ингредиентов.

Британская актриса Флоренс Пью любит готовить вкусные и интересные блюда и иногда делится процессом и рецептами в своем Instagram . Она назвала эту рубрику "Cooking with Flo", ее блюда несложные в приготовлении и питательные, а сама Флоренс общается с подписчиками легко и непринужденно, может выпить бокал вина, а на фоне играет музыка, под которую актриса подтанцовывает.

Тыквенный суп с чоризо

Ароматный, пикантный и согревающий суп, идеальный на осень. Особенно, если добавить к нему пикантные колбаски, картофель и чеснок.

Мускатная тыква (предварительно запеченная с маслом в духовке)

Овощной бульон

Чеснок

2-3 средние картофелины

1 средняя луковица

Чили

Сначала нужно разрезать тыкву пополам, вычистить сердцевину, нарезать дольками примерно по 2 см в ширину, смазать оливковым маслом, добавить несколько зубчиков чеснока на противень и запечь в духовке. Тем временем нужно подготовить еще чеснок, чили, лук, колбаски и картофель (Флоренс берет молодой картофель и оставляет кожицу). Выложить на сковородку лук, картофель и колбаски и жарить до готовности. Чили и чеснок измельчить мелко.

Запеченную тыкву очистить от кожуры, забросить в кастрюлю, добавить бульон, чили с чесноком и перебить смесь погружным брендером. Немного подогреть суп и добавить соль и перец по вкусу. В тарелку следует выложить сначала суп, а сверху поджаренный картофель с колбасками.

Паста из цуккини с креветками

Флоренс назвала это блюдо courgetti (от британского названия овоща courgette). Самая большая сложность в том, чтобы нарезать цуккини длинными лентами, в форме спагетти – актриса использует для этого специальный девайс. Однако можно попробовать измельчить овощи овощечисткой на тоненькие слайсы.

3 небольших цуккини

Креветки

1 средняя луковица

Помидоры

Чеснок

Чили

Сладкий перец

Колбаски чоризо (по желанию)

Сначала следует подготовить соус – измельчить овощи и протушить в сковороде с добавлением воды. Отдельно Флоренс поджаривает лук из чоризо и также добавляет в соус, однако это не обязательно. Соус должен быть достаточно редок. Когда он достаточно протушится, следует добавить туда цуккини и оставить на время, чтобы овощи приготовились.

Тем временем подготовьте креветки – растопите сливочное масло, добавьте измельченный чеснок и креветки и готовьте по несколько минут с обеих сторон до готовности. Для подачи выложите на тарелку пасту и сверху несколько креветок по вкусу. Можно сбрызнуть блюдо лимонным соком для свежести.

Готовое блюдо (фото: скриншот со сторозом Флоренс Пью)

Салат с тунцом и нутом

Вкусный и питательный салат, содержащий все необходимые нутриенты и прекрасно подойдет для более холодного времени года.

Томаты черри

Чеснок

Шампиньоны

Консервированный нут

Консервированная кукуруза

Красный лук (¼ целого)

Тунец в собственном соку

Сначала следует измельчить чеснок и шампиньоны и поджарить их на сковороде с растительным маслом. Тем временем нарезать томаты на четвертинки, лук полукольцами, почистить морковь и измельчить ее овощечисткой на тонкие слайсы. Добавить в глубокую миску и туда отправить нут, половину банки кукурузы и тунец.

Далее добавить в салат оливковое масло, соль, перец, по желанию чуть-чуть чили. Выложить салат на тарелку, сбрызнуть табаско и бальзамическим соусом (не обязательно) и выложить сверху поджаренные грибы.

Пюре из батата с тушеной в пиве говядиной

Блюдо, точно согреющее холодные осенние вечера. Насыщенное пюре из сладкого картофеля и пикантная говядина, тушеная в темном пиве, это идеальное сочетание.

Говядина

Темное пиво

Панчетта

Шампиньоны

Морковь

Сельдерей

Лук

Чеснок

Чили

Томатная паста

Говяжий бульон

Батат

Сливочное масло

Для начала нужно выложить мясо на разогретую сковороду с растительным маслом и поджарить до корочки. Между тем измельчить овощи: лук, сельдерей и чеснок кубиком, морковь крупными кружочками. Добавить к мясу панчетту и овощи, немного обжарить и добавить томатную пасту. Затем залить мясо бульоном (Флоренс использует бульонный кубик) и добавить полбутылки пива Guinness (или любого другого насыщенного темного пива). Оставить тушиться на медленном огне несколько часов или пока мясо не станет мягким. В конце добавить грибы и чили.

Тем временем следует отварить батат и размять его в пюре с добавлением сливочного масла. Подавать блюдо вместе в тарелке, щедро полив пюре соусом из мяса.

Тушение говядины (фото: скриншот со сторозом Флоренс Пью)

Тушеные овощи с фетой

Ленивый вариант блюда Рататуй, для которого достаточно просто измельчить все давно заждавшиеся в холодильнике овощи и протушить их в насыщенном соусе.

Сладкий перец

Баклажан

Помидоры

Морковь

Грибы шампиньоны

Чеснок

Колбаски чоризо

Томатная паста или соус маринара (по желанию)

Сыр фета

Сначала нужно порезать колбаски кубиком и бросить на разогретую сковороду, смазанную растительным маслом. Тем временем измельчить баклажан, морковь, лук, перец и грибы кубиками, добавить в колбаски, немного дать приготовиться, последними добавить помидоры.

Далее к овощам можно добавить томатную пасту или соус маринара, но Флоренс настаивает, что это не обязательно, ведь без него овощи просто дадут натуральный вкус и аромат. Добавить соль, перец и специи по вкусу и тушить на медленном огне 20-30 минут периодически помешивая и при необходимости добавляя воды.

Подавать блюдо следует с хрустящим хлебом и посыпав сверху сыром фета.