Золото, кристаллы и прозрачность: Николь Кидман поразила кутюрным образом от Fendi

На красную дорожку Кидман вышла вместе с коллегами по сериалу Зои Салданой, Лейслой де Оливейрой и Джилл Вагнер.

Для премьеры звезда выбрала образ №32 из дебютной кутюрной коллекции Марии Грации Кьюри для Fendi.

Ее представили в Риме всего несколько недель назад, поэтому актриса фактически одной из первых примерила новый кутюр итальянского дома.

Основой ансамбля стала прозрачная туника приглушенного золотого оттенка. Ее украшали деликатная вышивка, бисер и длинные струи кристаллов, мерцавшие под вспышками камер.

Роскошный верх Кидман соединила со свободными белыми брюками и бежевыми босоножками на тонких ремешках.

Благодаря этому сложный кутюрный образ не казался перегруженным, а сохранял присущую актрисе легкость.

Николь Кидман (фото: Getty Images)

За стилизацию выхода отвечал Джейсон Болден. Он отказался от более драматичной подиумной подачи и дополнил ансамбль изящными золотыми украшениями Robert Coin.

Особое внимание привлек браслет-кольцо в форме змеи, придавшего нежному образу легкой провокации.

Бьюти-образ актрисы также оставался мягким и романтичным. Ее длинные светлые волосы уложили объемными волнами, а челка с пробором посередине деликатно обрамляла лицо.

Макияж построили на тёплых природных оттенках: коричневой дымке на веках, нежных румянах, сиянии кожи и чудесной помаде.

Еще недавно Кидман наслаждалась летом в Портофино и носила легкие платья-комбинации в эстетике Итальянской Ривьеры.

Для Нью-Йорка она сменила курортную непринужденность на свежайший кутюр - и еще раз доказала, что может сделать даже сложный подиумный образ непринужденным и по-голливудски элегантным.