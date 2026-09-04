Золотой кейп и кристаллы: "Мисс Украина" показала новый образ для "Мисс Мира"

Как выглядит новый образ Валерии Лисовской

В основе образа изящный корсет, щедро расшитый кристаллами, и длинная юбка с высоким разрезом.

Завершает наряд величественный золотой кейп, придающий силуэту драматичности.

Образ получил название "Сяйво Незламності". Как пояснили авторы, его концепция построена вокруг внутренней силы, достоинства и стойкости женщин.

"Сяйво Незламності" - это символ внутреннего света, достоинства и несокрушимого духа Украины. Образ, в котором наша представительница с гордостью представит миру красоту, силу и величие украинской женщины", - говорится в посте.

Валерия Лисовская (фото: instagram.com/lisovska_valeriia_)

Напомним, ранее мы писали о национальном костюме Валерии Лисовской, созданном Lady Million Studio.

Его центральным элементом стали большие белоснежные крылья. Они дополняют светлый корсет, декорированный сияющими кристаллами и нежно-голубые акценты.

Причем каждая деталь наряда имеет особое символическое значение. Белые крылья олицетворяют свет, который невозможно погасить.

По замыслу авторов, они напоминают, что даже после самой темной ночи непременно приходит рассвет.

Корсет с кристаллами стал символом внутренней силы и стойкости украинской женщины, а его сияние - света, которое она продолжает нести, несмотря на испытания.

Валерия Лисовская (фото: instagram.com/lisovska_valeriia_)

Нежно-голубые детали, в свою очередь, символизируют мечту украинцев о чистом и мирном небе над страной.

Оба образа объединяет общая идея: через сценический наряд показать не только красоту украинской представительницы, но и заложить послание о силе и несокрушимости Украины.