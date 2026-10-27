Звезды "Очень странных дел" в анимационной сказке: Prada показала праздничную кампанию

Кампания получила название "Drawing Prada". К съемке также присоединились Келвин Гаррисон-младший, Лютер Форд и китайская актриса и певица Чэнь Хаоюй.

Фотографом стал Гленн Лачфорд, а команду художников возглавил Джон Померой. Он работал над анимационными лентами "Покахонтас" и "Фантазия 2000".

Для Prada художники создали рисованных персонажей, взаимодействующих с актерами и аксессуарами бренда.

У каждого героя кампании - собственное небольшое приключение. Имею Гоук в заснеженном пейзаже сопровождает лис, а Сэди Синк сталкивается с мышами, похищающими ее обувь.

Снежная рысь интересуется сумкой Чэнь Хаоюй, тогда как рядом с Лютером Фордом появляются кролики и летучие мыши.

А в одной из сцен с Келвином Гаррисоном-младшим снежка попадает в его нейлоновый рюкзак.

Чтобы фотография и рисунки образовали общее пространство, команда согласовывала освещение, перспективу и движения персонажей.

Даже отдельные движения и маленькие детали анимации создавали вручную.

Помимо фотографий, Prada представила короткие видео, сочетающие живую актерскую игру с двумерной анимацией.

К кампании также был подготовлен ролик о процессе работы: в нем показали, как художники разрабатывали персонажей с помощью карандаша и бумаги.

Традиционная анимация стала основой замысла кампании - ее авторы сосредоточились на ручной работе, фантазии и искусстве рассказывать истории.