Звезда "Люпена" Омар Си появился в шапке от украинского бренда

Какую шапку Багинского выбрал герой сериала "Люпен"

Головной убор стал частью одного из образов Диопа - героя, который известен своим умением перевоплощаться. Во время очередной задачи он появился в образе, который дополнил шапкой синего цвета с брендовой надписью.

Отдельно Омар Си также записал специальное видеообращение к украинским зрителям, в котором пригласил их посмотреть новый сезон сериала.

Для бренда Багинского это сотрудничество стало еще одним поводом, чтобы представить украинский дизайн международной аудитории. В своем Instagram там поблагодарили Netflix, команду сериала и Омара Си за сотрудничество.

"Конечно, для его маскировки шапка от Ruslan Baginskiy была именно тем, что нужно. Спасибо всем. Со всей нашей любовью из Украины", - написал бренд.



Что известно о сериале "Люпен"

Французский криминальный сериал Netflix вдохновлен историями об Арсене Люпене, литературном герое Морисе Леблане. Главный герой использует смекалку, харизму и умение маскироваться, чтобы совершать сложные аферы, опережать противников и разоблачать несправедливость.

В новом сезоне, события которого разворачиваются четыре года, Ассан стремится отбыть наказание и воссоединиться с семьей. Однако загадочный имитатор рушит его планы. Чтобы доказать свою невиновность и разоблачить самозванца, герою приходится снова прибегнуть к уловкам.