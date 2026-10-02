Zara и Джон Гальяно представили первую коллекцию: платье стоит более 700 евро

Особенность и цены

Именно ценник стал одним из самых обсуждаемых моментов коллаборации: часть поклонников дизайнера отметила, что за такую сумму будет скорее искать его архивные вещи на ресейле.

Как пишет Еlle, особенность Re Vol.1 заключается и в подходе Гальяно. Дизайнер не создавал коллекцию с нуля, а переделал вещи из предыдущих коллекций Zara, оставшихся на складах. Пальта, платья и рубашки он буквально разбирал на части, менял пропорции и комбинировал.

Коллекция Zara (фото: скриншот)

Коллекция Джона Гальяно и Zara (фото: скриншот)

Например, длинное шерстяное пальто получило измененный крой: переднюю часть укоротили, карманы переместили, а лацканы сделали длиннее.

Коллекция Джона Гальяно и Zara (фото: скриншот)

Кружевное платье-комбинацию превратили в более театральную конструкцию из жабо.

В результате привычные вещи получили характерные для Гальяно театральные силуэты. Зрительно коллекция отсылает к ранним работам дизайнера, в частности его выпускной коллекции 1984 года, а также к эстетике Maison Margiela.

Коллекция Zara (фото: скриншот)

Коллекция Zara (фото: скриншот)

Впрочем, несмотря на громкое ожидание, запуск оказался не столь масштабным, как могли предполагать поклонники. Коллекция доступна онлайн только в отдельных странах - в частности в Великобритании, Испании, Франции, Италии, Японии и США .

Коллекция Джона Гальяно и Zara (фото: скриншот)

Коллекция Zara (фото: скриншот)

Коллекция Zara (фото: скриншот)

В Париже вещи представлены в специальной инсталляции на Rue des Archives, попасть в которую можно по предварительной записи.

Re Vol.1 стала первой частью двухлетнего творческого партнерства Джона Гальяно и Zara.

К созданию рекламной кампании присоединились и украинцы

Над саундтреком к Re(form) Vol.1 работали украинские музыканты Никита Рева и Юрий Водолажский, известные как Wavewalkrs. Они сотрудничали с Zara и Maison Margiela, а также работали над проектами для Madonna, Prada, BMW и других международных брендов.

Украинское присутствие было и в кастинге кампании: среди специалистов, привлеченных к работе - украинка Евагрия Сергеев.