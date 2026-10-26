Высокий хвост снова в тренде: кто из знаменитостей выбирает эту прическу для красных дорожек

Какие звезды выбирают трендовую прическу

Ким Кардашян появилась с высоким гладким хвостом на Римском кинофестивале, а Дуа Липа выбрала такую же прическу для премьеры Lincoln in the Bardo в Метрополитен-опере. Оба варианта подчеркивают черты лица и выглядят сдержанно, но выразительно.

Другой подход продемонстрировала Дженна Ортега в Лондоне. Ее прическа с намеком на эстетику 1970-х отличалась мягким объемом возле лица.Она хорошо передает тенденцию к более естественной текстуре вместо излишне зафиксированных причесок.

Дженна Ортега (фото: Getty Images)

Сара Джессика Паркер на гала-вечере New York City Ballet появилась с очень длинным хвостом, декорированным розовыми лентами. Они перекликались с романтическими деталями ее платья Simone Rocha. Это пример того, как аксессуары превращают простую прическу в часть сложного вечернего образа.

Сара Джессика Паркер (фото: Getty Images)

В свою очередь, принцесса Уэльская Кейт во время недавнего официального мероприятия сделала гладкий хвост с волнистыми концами. Прическа выглядела менее формально, чем ее привычные укладки с распущенными волосами.

Принцесса Уэльска Кейт (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Американская актриса Грейс Гаммер присоединилась к тренду на хвост. На церемонии Emmy Awards в сентябре 2026 она появилась с низкой прической, дополнившей ее вечерний образ.

Лаконичная укладка выглядела элегантно и одновременно не перетягивала на себя внимание, оставляя акцент на нарядах и чертах лица актрисы.

Актриса Рэйчел Сеннотт также продемонстрировала, как высокий хвост может стать акцентом вечернего образа. На церемонии Emmy Awards она появилась с хвостом, сделав упор на объем и выразительный силуэт.

Такая прическа визуально подчеркивает линию шеи и придает образу легкости. В отличие от сдержанных низких хвостов, вариант Рэйчел имеет более игривый и современный вид.

Эти примеры показывают, насколько по-разному может выглядеть одна и та же прическа в зависимости от способа укладки.

Универсальность прически

Высокий хвост подходит к вечерним платьям и выразительному макияжу, низкий - к минималистичным образам. Для более праздничного вида можно обернуть резинкутонкой прядью волос, добавить объема или оставить несколько прядей возле лица.

Еще одно преимущество этой прически - простота. Чтобы получить гладкий эффект, достаточно расчесать волосы, собрать их на нужной высоте и зафиксировать средством для укладки. Для более расслабленного варианта можно предварительно создать легкие волны, не затягивать волосы слишком туго и немного вытянуть пряди у висков.