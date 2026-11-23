В последнее время в бьюте-мире все больше набирает тренд на перламутр – начиная с frosted lips и заканчивая хромированными ногтями. Это и не удивительно, ведь кроме возвращения в моду эстетики 90-х и 2000-х, еще и надвигается зимне-праздничный сезон, когда так и хочется добавить блеска в образ.

Wave RBC.UA рассказывает о трех трендовых маникюрах, которые выглядят интересно и необычно.