Вишня на морозе и хром: 3 трендовых маникюра
В последнее время в бьюте-мире все больше набирает тренд на перламутр – начиная с frosted lips и заканчивая хромированными ногтями. Это и не удивительно, ведь кроме возвращения в моду эстетики 90-х и 2000-х, еще и надвигается зимне-праздничный сезон, когда так и хочется добавить блеска в образ.
Wave RBC.UA рассказывает о трех трендовых маникюрах, которые выглядят интересно и необычно.
Frosted Cherry
Один из самых трендовых маникюров сейчас – глубокий темно-вишневый цвет с холодным голубым отливом. Создает впечатление ягод, покрытых слоем инея, идеально на зимний период. Делается с помощью магнитного гель-лака или хромированной втирки.
Хромированные ногти
Продолжение тренда на перламутр, блестки и хром. Ногти, которые переливаются разными цветами – от голубого до фиолетового – сейчас невероятно популярны.
Темные оттенки
Начиная с чистого черного и заканчивая цветными оттенками, которые, впрочем, настолько темны, что кажутся черными. Также можно добавить блестки, перламутр или эффект кошачьего глаза для дополнительного эффекта.