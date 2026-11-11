Вышиванка и красные кораллы: какой национальный костюм покажет Украина на Miss International 2026

Как выглядит костюм "Пані Гетьманша"

В основе образа - белая вышиванка, плахта и жилет. В наряд добавили пояса и несколько рядов красных кораллов.

Волосы Харитоновой украсили венком из бордовых, розовых и белых цветов, с которого падают красные и черные ленты.

Бордовый цвет повторяется в венке и ожерелье. На фото также видно широкое украшение на шее с красно-черным геометрическим орнаментом.

"Вдохновленный величием казацкого времени, он олицетворяет мудрость, благородство и силу украинской женщины", - говорится в описании костюма.

Что известно о Дарье Харитоновой и конкурсе в Токио

Харитонова – танцовщица и хореографиня из Киева, чемпионка мира среди юниоров и чемпионка Европы среди взрослых по спортивным бальным танцам.

Она принимала участие в 15-м сезоне "Холостяка" и дошла до финала "Мисс Украина 2025".

На конкурс в Японию она уезжает с титулом Miss International Ukraine 2025 года.

Конкурсная программа Miss International 2026 в Токио продлится с 11 по 27 ноября. Финал запланирован на 25 ноября.