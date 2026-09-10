"Выглядит очень знакомо". Как бренды-конкуренты потроллили новый iPhone Duo

Как бренды троллят новый iPhone Duo

Samsung Mobile US отреагировала на презентацию Apple серией шутливых сообщений. Компания напомнила, что уже несколько лет выпускает складывающиеся смартфоны.

"Сообщите нам, когда закончите разогревать наши остатки", - написал бренд.

Также там пошутили о дизайне конкурента.

"Выглядит очень знакомо. Это продолжение The Sims?" - написали они.

Samsung также пошутила о режиме StandBy в iPhone Duo, позволяющем использовать смартфон в качестве настольных часов.

"Только не эти прикроватные часы. Ощущение, будто это снова "День сурка", - прокомментировала компания.

Samsung о iPhone Duo (скриншот)

Не обошли стороной и название новинки, перекликающейся с языковым приложением Duolingo.

"Мне так жаль, Duolingo. Они тоже нас скопировали. Солидарность", - написала компания.

Duolingo подхватил шутку и ответил мемной фразой, чтобы дистанцироваться от сравнений. В итоге диалог перерос в легкую онлайн-ссору.

"Когда уродливый незнакомец называет тебя близнецом", - прокомментировали там.

Duolingo и Samsung о iPhone Duo (скриншот)

Языковое приложение также отреагировало на новинку со своей стороны.

"Они назвали телефон в мою честь и сделали его гибким", – написал бренд.

Duolingo о iPhone Duo (скриншот)

Кроме того, приложение пошутило по поводу цены нового смартфона, в то же время прорекламировав свои услуги.

"iPhone Duo: 1999 долларов. Duo на вашем iPhone: бесплатно".

После презентации Apple бренд Motorola тоже не упустил возможности креативно напомнить о своих телефонах линейки Razr.

"Новое в их руках, культовое в наших", - отметили в рекламном видео.

Motorola отреагировала на презентацию Apple (скриншот)

Отдельно выразилось и канадское подразделение Samsung. Компания опубликовала видео с Galaxy Z Fold8 и подписала его лаконичной фразой.

"Подражание - самая искренняя форма лести", - говорилось в видео.

Коммичности ролику добавило использование звука с популярной фразой Кортни Кардашьян.



Что известно об iPhone Duo

Это первый складной смартфон Apple, который компания представила 9 сентября. Он имеет титановый корпус и доступен в двух цветах - Star White (звездно-белый) и Night Sky (ночное небо).

Наружный экран имеет диагональ 5,4 дюйма, а в разложенном виде пользователь получает 7,6-дюймовый дисплей. Оба дисплея поддерживают технологию ProMotion с частотой обновления до 120 Гц. За производительность отвечает чип A20 Pro, а основная камера состоит из двух 48-мегапиксельных модулей.

Толщина iPhone Duo в разложенном состоянии составляет 5,2 мм, а вес - 254 г. Смартфон имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68 и поддерживает Apple Pencil. Покупателям предлагают варианты с памятью на 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ или 2 ТБ.