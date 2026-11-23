Пуэрто-Рико: Дженнифер Баррето

Дженнифер Баррето представила зелено-розовый костюм, вдохновленный мимозой застенчивой, которую в Пуэрто-Рико называют моривом.

Это растение сворачивает листья в ответ на ощупь, а впоследствии снова раскрывает его.

Эту особенность дизайнер Джошуан Апонте перенес в наряды: большие декоративные листья могли складываться и раскрываться вокруг конкурсантки.

Образ дополнили блестящие зеленые элементы, розовые цветы и сложный головной убор, обрамляющий лицо листьями.

Мьянма: Мэй Грейс Перри

Мэй Грейс Перри обратилась к образу богини земли Ватундари по бирманской буддийской традиции.

Одной из ключевых деталей стали длинные темные волосы: по легенде, богиня отжала из него воду, смывшую противостоящие Будде силы.

Костюм проделали в темных оттенках с густым золотистым декором. Скульптурные плечи, орнаментированная длинная юбка и высокий головной убор создали выразительный силуэт.

Длинную прядь волос конкурсантка держала в руках, воспроизводя сюжет легенды.

ДР Конго: Джесси Каламбаи

Представительница Демократической Республики Конго Джесси Каламбаи вышла в красочном синем костюме с красными и золотистыми акцентами.

За ее спиной расположили большую конструкцию с флаговидными полотнищами, звездами и острыми декоративными верхушками.

Короткую пышную юбку соединили с высокими синими сапогами. В головном уборе повторили те же цвета, а золотистое убранство объединило все части наряда.

Филиппины: Беа Миллан-Виндорски

Беа Миллан-Виндорски представила образ, посвященный культурному наследию филиппинских кордильеров.

Дизайнер Энтони Рамирес соединил традиционные ткани, многослойные украшения и узоры, вдохновленные татуировками народа калинга.

Наиболее заметной деталью стала высокая композиция из глиняных сосудов на голове.

Она отсылала к танцу Banga Salidsid и женщин, которые носят воду по горным тропам.

Красная тканая юбка с длинным шлейфом и многочисленные бусы дополнили этот образ.

Чили: Доминга Лопес

Доминга Лопес превратилась в серебристую чайку. Ее костюм отсылал к Gaviota – награде, которую вручают на музыкальном фестивале в Винья-дель-Мар.

Конкурсантка вышла в металлизированном наряде с большими крыльями, которые поднимала разведенными руками.

Серебристые детали на корпусе, длинные сапоги и зеркальные поверхности усиливали сходство с блестящей статуэткой.

Колумбия: Мария Алехандра Лопес Перес

Мария Алехандра Лопес Перес избрала образ изумрудной королевы – отсылка к драгоценным камням, которым известна Колумбия.

Зеленый костюм украсили большими гранеными элементами, похожими на кристаллы и золотистыми линиями.

От приталенной верхней части расходились острые декоративные формы, а сзади тянулся объемный шлейф. Зеленый головной убор и туфли поддерживали общую палитру.

Венесуэла: Клара Вегас Гетц

Клара Вегас Гетц соединила образ королевы красоты с бейсбольной тематикой. На сцену она вышла с битой, отсылая в один из самых популярных видов спорта в Венесуэле.

Основой стали желтый, синий и красный цвета национального флага.

Блестящий наряд дополнили длинной накидкой со звездами, короной и высокими сапогами. Массивные декоративные плечи придали костюму почти супергеройский вид.

Бразилия: Марселла Козинский

Марселла Козински посвятила костюм гуарани – растению, ставшему одним из символов бразильского природного богатства.

В наряде преобладали насыщенные красные и бордовые оттенки, а декоративные плоды повторялись на головном уборе и вдоль тела.

По данным бразильского вещателя Record, костюм украсили 40 тысячами кристаллов и LED-подсветкой.

Плоды для головного убора напечатали на 3D-принтере, а листья изготовили из пластиковых бутылок. Длинный шлейф придал объем нарядам.

Мексика: Мария Гвадалупе Варгас Наранхо

Мария Гвадалупе Варгас Наранхо представила один из самых объемных образов в подборке – розовый костюм с огромными фигурами фламинго.

За спиной конкурсантки раскрывался веер ярких перьев, над плечами вздымались длинные шеи птиц, а головной убор повторял розовую палитру.

Сочетание фуксии и нежных пастельных оттенков подчеркивало многослойность костюма.

Индия: Казия Лиз Меджо

Казия Лиз Мэджо посвятила наряды родному штату Керала. Дизайнер Сидхант из House of Sidhant объединил ткани из разных регионов Индии и яркие цвета, вдохновленные Пуэрто-Рико.

Светлое длинное основание костюма дополнили красными, желтыми и синими ярусами. Большая декоративная композиция за спиной сочетала зеленые листья, цветы и золотистые архитектурные мотивы.

Высокий головной убор завершал образ, в котором объединились природные и культурные символы Кералы.

Украина: Анна Никонова

Анна Никонова представила костюм "Золотая пектораль", вдохновленный знаменитым скифским украшением, найденным в кургане Толстая Могила.

Свыше трех месяцев работали дизайнер Василий Католич и команда Katolic Atelier.

На черном бархате соединили металлический декор ручной работы, янтарь и жемчужину.

Центральную пектораль переосмыслили как символическую карту Украины: морские мотивы отсылают к Югу и украинскому Крыму, а колосья, лошади и цветы олицетворяют плодородие земли.

Образ дополнили янтарной тиарой и черной шифоновой фатой с золотистой отделкой.

Особая деталь – стреляные гильзы на рукавах, напоминающие о борьбе Украины за свободу.