От подиума Prada к политике: будущий губернатор Айовы в прошлом был моделью

Модельная карьера

Именно тогда в университете он начал модельную карьеру, помогавшую ему оплачивать обучение. Сэнд работал в Европе, появлялся на подиумах в Милане и Париже и сотрудничал с известными представителями индустрии моды.

В его модельном портфолио были показы итальянского дома Prada, японского бренда Number (N)ine и дизайнера Джулиано Фудзивари.

Роб Сэнд на показе Prada (фото: Getty Images)

Роб Сэнд на показе Prada (фото: Getty Images)

В частности, 1 августа 2002 года Сэнд принял участие в показе мужской коллекции Prada сезона весна-лето 2003 в Милане. Также он снимался для модных изданий, среди которых Another Magazine.

Однако модельная работа не ограничивалась только подиумами. В 2002 году он также появился в осеннем выпуске Another Magazine в фотопроекте Adolescents.

Сэнд не слишком часто вспоминает этот период своей жизни. Его прошлое снова привлекло внимание после победы на губернаторских выборах 3 ноября 2026 года.

Как Сэнд оказался в политике

В январе 2004 года Сэнд пропустил собрание членов Демократической партии в своем родном городе Декора, штат Айова. Тогда он хотел поддержать президентскую кампанию Говарда Дина, однако в это же время имел работу в Милане - участвовал в показе мужской одежды.

В интервью в 2022 году политик вспоминал, что ему пришлось выбирать между политическим событием и поездкой в Европу.

"Это должно быть что-то одно. И я выбрал Европу", - объяснял он.

После окончания учебы Сэнд вернулся в Айову, получил юридическое образование в Университете Айовы и начал карьеру в государственном секторе. Он работал помощником генерального прокурора штата, а затем стал аудитором Айовы.

В 2026 году политик победил на выборах губернатора. К исполнению новых обязанностей он должен приступить в январе 2027 года.