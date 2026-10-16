Victoria's Secret объявил моделей на шоу 2026: не пригласили бывшего "ангела" бренда

Почему Romee Strijd не попала в шоу

31-летняя нидерландская модель Romee Strijd рассказала о своем опыте кастинга в TikTok. Она принимала участие в показах Victoria's Secret с 2014 года, а в 2015 году стала одним из "ангелов" бренда.

Этим летом модель готовилась к возможному возвращению на подиум, а в сентябре приехала в Нью-Йорк на кастинг. Однако после него ей пришлось ждать окончательного ответа более пяти недель.

В конце концов Strijd сообщили, что ее не выбрали для шоу. По словам модели, причиной стало то, что она не соответствовала концепции показа. Она также призналась, что длительное ожидание и неопределенность вызвали у нее стресс.

Несмотря на разочарование, модель дала понять, что не хочет дальше проходить через подобный опыт кастинга, чтобы сохранить положительные воспоминания о предыдущих годах сотрудничества с брендом.

Еще одна модель, не попавшая в состав участниц этого года - Frida Aasen. Она также сообщила, что не прошла отбор.

Кто примет участие в Victoria's Secret Fashion Show 2026

Среди моделей, которые готовятся выйти на подиум этого года - Джиджи Хадид, Адриана Лима, Кэндис Свейнпол, Эльза Госк, Алессандра Амбросио, Эшли Грэм, Джоан Смоллс, Лю Вэнь, Палома Элсессер, Иман Хаммам, Анох Яй, Алекс Консани и Алекс Консани.

Особое внимание привлекает Алессандра Амбросио, для которой показ нынешнего года станет юбилейным - 20-м в рамках Victoria's Secret Fashion Show. Модель впервые приняла участие в шоу бренда в 2000 году.

Музыкальными гостями мероприятия станут Megan Thee Stallion, Tate McRae, Megan Moroney и группа KATSEYE.

Victoria's Secret Fashion Show 2026 запланирован на 18 октября в Лос-Анджелесе. Трансляция будет показана на YouTube и официальных каналах бренда в социальных сетях.