Украинский манекенщик из Херсонской области вышел на подиум Vogue World: Milano

В списке самых востребованных моделей

Карьера украинца в последние годы развивается на международной fashion-сцене. Юра Романюк вошел в список 50 топмоделей по версии Models.com. Он также стал первым манекенщиком в истории, одновременно попавшим в женский и мужской рейтинги платформы.

Международный дебют манекенщика состоялся в 2023 году на показе Miu Miu в Париже. С тех пор он выходил на подиумы и работал с известными брендами, как Saint Laurent, Marc Jacobs, Gucci, Stella McCartney, Coperni и Simone Rocha.

Украинец также не раз появлялся на страницах Vogue Ukraine. В 2023 году он стал героем диджитал-обложки издания, а весной 2024 украсил печатную обложку номера, посвященного украинской молодежи.

Участие в Vogue World: Milano стало еще одним заметным моментом в международной карьере украинского манекенщика.

Юра Романюк (фото: instagram.com/poslastecharnica)