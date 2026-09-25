Украинский манекенщик из Херсонской области вышел на подиум Vogue World: Milano
Украинский манекенщик из Херсона Юра Романюк стал участником одного из самых заметных шоу Миланской недели моды - Vogue World: Milano. Для выхода на подиум модель выбрала расшитое платье итальянского бренда Alberta Ferretti.
Как сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на Vogue Ukraine, Романюк показал в соцсетях кадры по подготовке к шоу. На фото и видео манекенщик продемонстрировал backstage и моменты работы команды перед выходом на подиум.
В списке самых востребованных моделей
Карьера украинца в последние годы развивается на международной fashion-сцене. Юра Романюк вошел в список 50 топмоделей по версии Models.com. Он также стал первым манекенщиком в истории, одновременно попавшим в женский и мужской рейтинги платформы.
Международный дебют манекенщика состоялся в 2023 году на показе Miu Miu в Париже. С тех пор он выходил на подиумы и работал с известными брендами, как Saint Laurent, Marc Jacobs, Gucci, Stella McCartney, Coperni и Simone Rocha.
Украинец также не раз появлялся на страницах Vogue Ukraine. В 2023 году он стал героем диджитал-обложки издания, а весной 2024 украсил печатную обложку номера, посвященного украинской молодежи.
Участие в Vogue World: Milano стало еще одним заметным моментом в международной карьере украинского манекенщика.