Как началось сотрудничество

Сотрудничество началось с запроса от костюмерного департамента сериала. Представители команды обратились в LESSLESS с просьбой предоставить пижамы для примерки.

Вещи подошли по замыслу художников по костюмам, после чего бренд получил заказ еще на семь комплектов. В общем для проекта нужно было подготовить восемь шелковых пижам.

Пол Энтони Келли в пижаме LESSLESS (фото: cosmo.com.ua)

На выполнение заказа у команды было мало времени. Как рассказала основательница бренда Аля в интервью, опубликованном на Zhittya, семь дополнительных комплектов ее небольшая команда сшила всего за четыре дня. После этого одежду нужно было оперативно доставить из Киева в Нью-Йорк.

Обычная почта не подходила: доставка должна была длиться минимум шесть-семь рабочих дней. Так что команде пришлось искать альтернативный способ транспортировки, чтобы успеть до начала съемок.

Отшив заказа во время войны

Особое значение этой истории придает то, что заказы выполняли в Украине во время полномасштабной войны. Несмотря на российские обстрелы и сложные условия работы, швеи продолжали работать, чтобы вовремя завершить заказ для международного кинопроекта.

Это не первый выход LESSLESS на международный экран. Украинский бренд уже привлекал внимание благодаря сотрудничеству с художниками из костюмов других известных проектов.