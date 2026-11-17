Это уже вторая совместная работа брендов

В ней соединили свыше столетней истории британского производителя джинсовой одежды с экспериментальным подходом украинских дизайнеров к конструкции и форме.

В основу дизайна легла эстетика рабочей одежды, в том числе архивное наследие Lee Cooper. Дизайнеры переосмыслили узнаваемые джинсовые вещи, изменив их пропорции и конструкцию.

Среди характерных элементов - экспериментальные силуэты, деконструированные детали, многослойные карманы и функциональные модули.

Основа коллекции

В то же время DENIM WORKSHOP выходит за рамки традиционного представления о джинсовой ткани.

В коллекции сезона осень-зима 2026/27 KSENIASCHNAIDER экспериментирует с разными способами ее использования: представляет вязаные джинсы и куртки, утепленную одежду с принтами под деним, а также изделия из переработанных материалов.

Особенное внимание привлекает декоративная золотая строчка, которую дизайнеры превратили в графический элемент.

Сотрудничество с Lee Cooper продолжает исследование денима как основного материала бренда и его возможностей в современном дизайне.

Коллекция представлена на официальном сайте KSENIASCHNAIDER, где можно ознакомиться с изделиями и их доступностью.

DENIM WORKSHOP (фото: instagram.com/kseniaschnaider)

DENIM WORKSHOP (фото: instagram.com/kseniaschnaider)

DENIM WORKSHOP (фото: instagram.com/kseniaschnaider)

DENIM WORKSHOP (фото: instagram.com/kseniaschnaider)