Украинские модели среди звезд мировой моды: самые яркие подиумные выходы сезона

Самые заметные участницы сезона

Одной из самых заметных участниц сезона стала Крис Кристал - модель родом из Мариуполя, которая за время нынешних недель моды приняла участие более чем в 20 показах.

Такой насыщенный график стал одним из главных достижений модели этого сезона и позволил ей поработать с разными представителями индустрии.

Крис Кристал (фото: instagram.com/kris.krystal)

Не менее заметным был сезон и для Юры Романюка, входящего в рейтинг 50 лучших моделей по версии платформы Models.com.

Он представлял коллекции нескольких влиятельных брендов, среди которых Simone Rocha, Miu Miu, Mugler и Acne Studios. Участие в показах таких модных домов свидетельствует о востребованности украинской модели на международном уровне.

Юра Романюк (фото: instagram.com/poslastecharnica)

Юра Романюк (фото: instagram.com/poslastecharnica)

Еще одним важным событием сезона стал выход Карины Мазяр на подиум Saint Laurent. Украинка приняла участие в показе весна-лето 2027, которое стало финальным для креативного директора Энтони Ваккарелло в рамках представленного сезона.

Это шоу привлекло особенное внимание модного сообщества, ведь завершило важный этап в творческой истории дизайнера и французского модного дома.

Карина Мазяр (фото: instagram.com/karynamaziar)

Карина Мазяр (фото: instagram.com/karynamaziar)

Дебюты украинских моделей на международных подиумах

Сезон весна-лето 2027 запомнится не только уверенными возвращениями украинских моделей на подиумы, но и новыми именами, только начинающими свой путь в большой моде.

Среди дебютанток - Каролина Россошанская, которая стала героиней обложки Vogue Ukraine Edition 12. Ее первым подиумным выходом в этом сезоне стал показ The Attico в Милане.

Для модели это возможность заявить о себе в пределах одной из важнейших международных площадок, где каждый сезон презентуют коллекции ведущих дизайнеров.

К числу новых лиц сезона также присоединилась Лилит Храпач. Ее дебют на международных неделях моды стал еще одним примером того, как украинские модели расширяют свое присутствие в мировой индустрии.

Лилит Храпач (фото: instagram.com/khlilith)

В то же время для Анастасии Чугункиной сезон начался с показа Prada. Итальянский модный дом известен своим особым подходом к кастингу, а участие в его шоу является заметным событием для моделей, стремящихся закрепиться на международном уровне.

Украинцы на мировой fashion-сцене

Недели моды в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже остаются важнейшими площадками для профессионального развития моделей. Именно здесь они работают с международными командами, представляют новые коллекции и получают опыт сотрудничества с дизайнерами, стилистами и фотографами из разных стран.

Для украинских моделей участие в таких показах - это не только возможность пополнить профессиональное портфолио, но и возможность представлять Украину в одном из самых конкурентных сегментов креативной индустрии.

Сезон весна-лето 2027 года стал важным этапом как для опытных моделей, так и для дебютанток. Пока одни покоряют новые бренды и укрепляют свои позиции, другие начинают международную карьеру. В то же время, их подиумные выходы демонстрируют, что украинские имена остаются заметной частью современной модной индустрии.