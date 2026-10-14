Украинские модели среди звезд мировой моды: самые яркие подиумные выходы сезона
Модели и манекенщики из Украины продолжают заявлять о себе на международной fashion-сцене, участвуя в показах ведущих модных домов и молодых дизайнерских брендов.
Wave RBC.UA сообщает, что сезон весна-лето 2027 года не стал исключением: украинцы появились на подиумах в четырех модных столицах мира - Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже.
Самые заметные участницы сезона
Одной из самых заметных участниц сезона стала Крис Кристал - модель родом из Мариуполя, которая за время нынешних недель моды приняла участие более чем в 20 показах.
Такой насыщенный график стал одним из главных достижений модели этого сезона и позволил ей поработать с разными представителями индустрии.
Не менее заметным был сезон и для Юры Романюка, входящего в рейтинг 50 лучших моделей по версии платформы Models.com.
Он представлял коллекции нескольких влиятельных брендов, среди которых Simone Rocha, Miu Miu, Mugler и Acne Studios. Участие в показах таких модных домов свидетельствует о востребованности украинской модели на международном уровне.
Еще одним важным событием сезона стал выход Карины Мазяр на подиум Saint Laurent. Украинка приняла участие в показе весна-лето 2027, которое стало финальным для креативного директора Энтони Ваккарелло в рамках представленного сезона.
Это шоу привлекло особенное внимание модного сообщества, ведь завершило важный этап в творческой истории дизайнера и французского модного дома.
Дебюты украинских моделей на международных подиумах
Сезон весна-лето 2027 запомнится не только уверенными возвращениями украинских моделей на подиумы, но и новыми именами, только начинающими свой путь в большой моде.
Среди дебютанток - Каролина Россошанская, которая стала героиней обложки Vogue Ukraine Edition 12. Ее первым подиумным выходом в этом сезоне стал показ The Attico в Милане.
Для модели это возможность заявить о себе в пределах одной из важнейших международных площадок, где каждый сезон презентуют коллекции ведущих дизайнеров.
К числу новых лиц сезона также присоединилась Лилит Храпач. Ее дебют на международных неделях моды стал еще одним примером того, как украинские модели расширяют свое присутствие в мировой индустрии.
В то же время для Анастасии Чугункиной сезон начался с показа Prada. Итальянский модный дом известен своим особым подходом к кастингу, а участие в его шоу является заметным событием для моделей, стремящихся закрепиться на международном уровне.
Украинцы на мировой fashion-сцене
Недели моды в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже остаются важнейшими площадками для профессионального развития моделей. Именно здесь они работают с международными командами, представляют новые коллекции и получают опыт сотрудничества с дизайнерами, стилистами и фотографами из разных стран.
Для украинских моделей участие в таких показах - это не только возможность пополнить профессиональное портфолио, но и возможность представлять Украину в одном из самых конкурентных сегментов креативной индустрии.
Сезон весна-лето 2027 года стал важным этапом как для опытных моделей, так и для дебютанток. Пока одни покоряют новые бренды и укрепляют свои позиции, другие начинают международную карьеру. В то же время, их подиумные выходы демонстрируют, что украинские имена остаются заметной частью современной модной индустрии.