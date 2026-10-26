Ukrainian Fashion Week объявил даты юбилейного сезона

Осенне-зимние сезоны Украинской недели моды традиционно проходят в начале февраля.

Однако систематические российские атаки на энергетическую инфраструктуру усложняют работу дизайнерских команд.

Выбирая мартовские даты, организаторы стремятся дать брендам больше времени для создания новых коллекций.

"Для нас принципиально важно, чтобы у украинских дизайнеров было достаточно времени для подготовки новых коллекций", - пояснила руководительница Ukrainian Fashion Week Елизавета Ущека.

По ее словам, решение было принято заранее, учитывая условия, в которых работает украинская модная индустрия.

Задача команды - сохранить непрерывность сезонов и возможность для дизайнеров представлять свои работы, несмотря на вызовы войны.

К подобному изменению календаря UFW уже прибегал в этом году. Сезон осень-зима 2026/2027 сначала планировали провести 5-8 февраля, но после атак на энергетические объекты его перенесли на 12-15 марта.

Тогда организаторы также ссылались на технические обстоятельства и ситуацию в Киеве.

Следующий сезон станет юбилейным и по количеству проведенных событий, и по истории самого проекта: Ukrainian Fashion Week был основан в 1997 году, поэтому в 2027-м он будет отмечать 30-летие.

По словам организаторов, за это время UFW не пропустил ни одного сезона, адаптируя свою работу к обстоятельствам.

Регистрация брендов для участия в FW27-28 продлится до 22 ноября. Заявку можно подать через регистрационную форму.