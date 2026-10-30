Платье стало картиной: Катя Сильченко показала необычный эксперимент на Сицилии

Как платье стало полотном

Сильченко рассказала, что попала в мастерскую Флорио во время путешествия с Viter Vie и Мариной Карпий.

Цвета художника настолько ее увлекли, что захотелось унести с собой частицу его мира.

Так родилась идея эксперимента с одеждой.

"Да мое платье стало полотном для Alessandro Florio", - поделилась дизайнер.

На опубликованных кадрах видно, как художник работает кистью непосредственно по ткани платья, в которое одета Сильченко. Она позирует в мастерской среди его картин.

Для эксперимента использовали светлое фактурное платье на тонких бретелях с приталенным силуэтом.

На нем появились желтый пятнистый леопард, зеленые растительные мотивы и розовые акценты.

По словам Сильченко, в творчестве Флорио Сицилия проявляется через особый художественный язык - леопардов, пальмы и фантастических животных.

Мотивы росписи она связала с византийскими мозаиками и культурным наследием острова.

Дизайнер также отметила, что видит в его работах сходство с творчеством Марии Примаченко.

Свой опыт она описала как небольшую личную коллаборацию с художником.

"Частинка его Сицилии теперь со мной в такой мини коллаборации", - написала Сильченко.

Кто такой Алессандро Флорио

Алессандро Флорио - сицилийский художник из Таормины. До живописи он работал в сфере татуировки, а затем обратился к большим полотнам.

В его творчестве сочетаются яркие цвета, образы животных, растений и мотивы родного острова.

Художники также приглашали создавать картину вживую в Casa Faena во время Miami Art Week.