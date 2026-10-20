В платье из стали и хрусталя: Дженна Ортега показала необычный образ на премьере в Нью-Йорке
Дженна Ортега посетила специальный показ научно-фантастического фильма "Клара и Солнце" в Нью-Йорке. Для выхода на красную дорожку актриса выбрала эксклюзивное платье из стальных стержней, которое создал дизайнер Элиас Матсо.
Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на People.
Какой образ выбрала Дженна Ортега
24-летняя звезда появилась в макси-платье с глубоким декольте. Наряд был изготовлен из стальных стержней и хрустальных бусин.
Завершили образ, над которым работал стилист Энрике Мелендес, туфли на каблуке нюдового оттенка. Волосы Ортега оставила распущенными.
Макияж актрисе сделали в естественных тонах, подчеркнув глаза темными тенями.
Уникальный наряд создал дизайнер Элиас Матсо. По словам актрисы, платье существует в единственном экземпляре.
"Я только что познакомилась с дизайнером. Он такой особенный и крутой. Это платье - единственный в своем роде экземпляр. Оно сделано из стальных стержней. Это ручная работа, в которую вложено немало усилий", - рассказала актриса.
Она также отметила, что дизайнер специально хранил платье для нее. По мнению Дженны, оно хорошо отвечает настроению ленты, которую она представляет.
Еще в апреле Матсо показывал эту модель в своем Instagram. Тогда дизайнер опубликовал видео и рассказал о работе над нарядом.
О чем фильм "Клара и Солнце"
На специальном показе в Нью-Йорке Ортега представила научно-фантастическую драму, в которой играет работа Клара. Ее героиня создана, чтобы помогать людям бороться с одиночеством.
Клара устанавливает особую связь с юной владелицей Джози (Миа Тария), которая живет в непростых отношениях с мамой (Эми Адамс) и переживает потерю. Героиня Ортеги пытается вернуть девочке надежду и радость.
Лента является экранизацией одноименного романа Кадзуо Ишигуро, вышедшего в 2021 году. Режиссером адаптации стал Тайка Вайтити, а среди других актеров - Аран Мерфи, Стив Бушеми и Наташа Лионн.
По словам актрисы, мир фильма кажется несколько необычным и одновременно знакомым, ведь он отличается от существовавших ранее представлений о будущем.
В Украине премьера запланирована на 22 октября.