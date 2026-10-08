В платье за 32 тысячи гривен: звезда "Эмили в Париже" появилась в образе от украинского бренда

Какой образ продемонстрировала звезда "Эмили в Париже"

Филиппина появилась презентации новых духов O Boticário в длинном белом платье BEVZA под названием "Белый на белом". Наряд имеет асимметричный крой и длину макси.

Особый шарм добавляет драпировка с одной стороны, которая проходит через плечо. Другая сторона изделия дополнена шнурком, благодаря которому можно менять посадку платья.

Филиппина Лерой-Болье в платье BEVZA (фото: instagram.com/oboticario)

Дополнила свой образ актриса золотыми украшениями - серьгами и кольцом. Волосы она уложила в мягкие локоны, а для макияжа выбрала нюдовые оттенки с акцентом на глаза.

На мероприятии Филиппина появилась не просто как гостя. Она стала амбассадором нового аромата Lily L'Or Elixir.



Сколько стоит платье

На официальном сайте BEVZA платье без скидок можно приобрести за 32 175 гривен.

Там также отмечается, что оно создано из двух квадратных материалов, содержит 65% вискозы, 25% нейлона и 10% эластана.

На появление актрисы в этом образе бренд отреагировал отдельным постом в Instagram, опубликовав серию кадров с Филиппиной.