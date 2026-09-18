"Надеюсь, ты сгоришь, Путин": грузинский дизайнер сделал громкое заявление на London Fashion Week
Грузинский дизайнер Георгий Кебурия обратил внимание на политическое заявление во время показа своего бренда KEBURIA на London Fashion Week. Первый же выход коллекции весна-лето 2027 года содержал прямое послание президенту России Владимиру Путину.
Wave RBC.UA рассказывает об этом со ссылкой на Hypebae.
Что появилось на подиуме
Показ KEBURIA прошел 17 сентября и стал одним из первых шоу нового сезона London Fashion Week.
В официальном расписании бренд представил коллекцию в полдень первого дня модной недели.
Открыть дефиле дизайнер решил особенно красноречивым образом.
На подиум вышел мужчина-модель с гитарой за спиной.
На ее задней части красной краской было написано: "Hope you burn Putin", что можно перевести как "Надеюсь, ты сгоришь, Путин".
Именно этот выход Hypebae назвал политически заряженным началом шоу.
В этом сезоне KEBURIA также впервые обратилась к мужской одежде.
После первого образа коллекция продолжилась характерными для бренда экспериментами с пропорциями: острыми плечами, архитектурными воротниками, большими карманами и ультракороткими шортами.
В коллекции объединили мотивы британской сельской эстетики, конного спорта и вестерна.
Дизайнер использовал потертый канвас, металлизированный твид, жаккардовые ткани и многие бахромы.
Кто такой Георгий Кебурия
KEBURIA - грузинский бренд одежды и аксессуаров, созданный дизайнером-самоучкой Георгием Кебурией в Тбилиси.
Сам бренд отмечает, что дизайнер основал его в 2015 году. За годы работы вещи KEBURIA появлялись на Рианне, Леди Газе, Майле Сайрусе, Розалии и других мировых звездах.
Политические и общественные темы для Кебурии не нов. London Fashion Week в профиле дизайнера отмечает, что в своих работах он уже обращался к последствиям гражданской войны в Грузии 1990-х и теме гомофобии.
Для KEBURIA это тоже не первое появление на лондонском подиуме. Дизайнер дебютировал на London Fashion Week в 2025 году, а нынешняя коллекция стала очередным этапом работы в британской столице.
London Fashion Week сезона весна-лето 2027 проходит в британской столице с 17 по 21 сентября.
В программе заявлены десятки показов и презентаций, в том числе Burberry, Alexander McQueen, Simone Rocha, Mulberry и другие бренды.