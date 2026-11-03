Яркие цвета и змеиный принт: тренды сумок на следующий сезон

Большие сумки

Вместительные оверсайз сумки будут оставаться трендом сезона, что не может не радовать тех, кто привык носить с собой все и сразу. Такие модели появились в коллекциях Miu Miu, Balenciaga, Bottega Veneta, Loewe.

Bottega Veneta (фото: Getty Images)

Яркие цвета

Поскольку мы говорим о весне и лете, очевидно, что тогда всем захочется нарядиться ярче, поэтому дизайнеры предлагают сумки для цветных летних образов. Более того, сумка может стать главным акцентом в простом и базовом образе. В частности, Prada показала на подиумах несколько зеленых сумок, также яркие цвета были у Loewe, Dior, Celine и других.

Prada (фото: Getty Images)

Экзотическая кожа

Продолжение глобального тренда на анималистику, в частности, летом дизайнеры прочат топ-место змеиному и крокодиловому принту. Такие фактуры имели в своих коллекциях Prada, Miu Miu и Fendi.

Miu Miu (фото: Getty Images)

Декорированные сумки

Противоположность тренду на оверсайз – маленькие сумочки, которые выглядят как произведение искусства с вышивкой, камнями, стразами и бисером. Такие сумочки могут стать центральным элементом образа. Среди брендов такие модели представили Chanel, Valentino, Dolce Gabbana, Balmain и другие.

Dolce Gabbana (Фото: world.dolcegabbana.com)

Сумки с карманами

Один из самых практичных трендов из всех – сумки с внешними карманами, дополнительными отделами и кошельками. Выглядит очень функционально и практично, чтобы потом не пришлось искать ключи по всему шоперу. Такие сумки показали Chanel, Acne Studios, Diesel, Coach и другие.

Chanel (фото: Getty Images)

Большие клатчи

Клатчи переосмысливают и выводят за пределы классического вечернего аксессуара. В этом сезоне дизайнеры предлагают большие мягкие модели, которые можно носить с собой каждый день. Такие сумки представили Victoria Beckham, Dries Van Noten и Miu Miu.

Victoria Beckham (фото: Getty Images)