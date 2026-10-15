Шон Макгир покидает Alexander McQueen после трех лет на должности креативного директора

Что известно об увольнении Шона Макгира

Компания поблагодарила дизайнера за его вклад в развитие бренда и преданность работе. Генеральный директор Kering Лука де Мео отметил, что модный дом стремится сформировать новое направление, опираясь на свое наследие, мастерство кроя, творческую свободу и бунтарский дух.

Президент и генеральный директор Alexander McQueen Джанфранко Д'Аттис лично отметил работу Макгира. По его словам, дизайнер с уважением относился к истории бренда, в то же время добавляя собственное видение.

"Его талант и страсть помогли нам восстановить связь бренда с Лондоном, его культурой и творческой энергией. Я глубоко благодарен Шону и командам за их преданность, креативность и вклад в развитие дома моды", - заявил он.

Сам Макгир в заявлении отметил, что гордится работой команды и творческой энергией, которую удалось сформировать за время его руководства. Он стремился соединить в произведениях естественную, чувственную красоту человека с точностью и дисциплиной, которые присущи модному дому.

"Я невероятно горжусь той прогрессивной энергией, которую мы культивировали как команда, закрепив наше творчество в современной культуре и наблюдая, как она находит отклик в самых откровенных и выразительных фигурах в искусстве, музыке, кино и других сферах", - сказал он.

Что известно о Шоне Макгире

Дизайнер родился в Ирландии в 1987 году. До назначения в Alexander McQueen он возглавлял направление готовой одежды в бренде JW Anderson. Также он работал в Dries Van Noten, Uniqlo и Burberry.

В октябре 2023 года Макгир сменил в должности Сару Бертон, посвятившую Alexander McQueen 26 лет, из них 13 - в должности креативного директора.

Дебютная коллекция Макгира вызвала неоднозначную реакцию - ее описывали как "грубый гламур" и "игривую агрессию". Показ состоялся на окраине Парижа в складском помещении, напоминавшем заброшенные локации лондонской рейв-культуры, где раньше представлял свои работы сам Макквин. В коллекции были объемные вязаные изделия, куртки из овчины и костюмы, украшенные черным бисером.



В следующем показе, прошедшем в парижской Школе изящных искусств, эксперты отметили целостность линейки и ее коммерческий потенциал.

В коллекции весна-лето 2027 года он представил костюмы с кроем "ангельские крылья", кожаные воротники и трикотаж с перфорацией. Вечерние образы дополнили атласные платья с ассиметричными вырезами, корсеты с открытой спиной и полупрозрачные юбки.

Кто заменит Шона Макгира в Alexander McQueen

В модном доме заявили, что в скором времени объявят имя нового креативного руководителя. Пока что известно, что его дебютный показ состоится в Лондоне.