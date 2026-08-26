Что в косметичке у профессиональной визажистки? Блиц-интервью

Сколько средств в вашей повседневной косметичке?

Меньше 10, прямо могу сказать точно – 7.

Какие продукты там есть всегда?

SPF – это хоть и не декоративка, но без ухода за кожей никогда не будет качественного макияжа. Консиллер, бронзер и тушь – это мои мастхевы, средства, которые сразу делают лицо.

Любимый косметический продукт?

Очень люблю бронзеры и румяна, потому что это то, что сразу же дает лицу структурированность и свежесть. А это то, что и создает нам классный вид.

Чем вы пользуетесь каждый день?

Консиллер и тушь всегда, чаще всего еще бронзер

А без чего можно обойтись?

Я не использую вообще тональные крема и праймеры, без них макияж для меня гораздо более комфортен.

Какой продукт мастхев для каждого и каждого?

Это действительно очень опциональная штука, потому что когда мы говорим о мастхеве – это то, что будет закрывать наши потребности или решать какие-то проблемы, а они у каждой из нас свои.

Поэтому мастхевов косметических, я считаю, не существует. Но точный мастхев – уход за кожей!

Есть ли какой-нибудь продукт, который с вами уже много лет и аналогов нет?

У меня есть любимый консилер эвер – бренда “it cosmetics” bye bye undereye. Для меня лично ему нет аналогов, имеет натуральный, слегка сверкающий финиш, но при этом так классно перекрывает все недостатки.

Вы больше за классическую косметичку, проверенную годами, или не против "поиграть" и пробовать что-то новое и трендовое?

Я за то, чтобы понять свои потребности и потребности своей кожи, научиться делать свой идеальный мейк – и уже исходя из этих знаний играть косметикой и адаптировать тренды под себя, персонализировать их.

Какой тренд последних лет вам больше всего нравится?

Пожалуй, нашумевшие сейчас Nina Park lips – способ окрашивания губ от голливудской визажистки, очень мягкий тренд, который легко адаптировать под себя и действительно носибельный в жизни, а не только для фото или видео.

Каков тренд с нами надолго?

Мой любимый "тренд", если можно так его назвать - это тренд на индивидуальность и самовыражение через макияж именно так, как хочется именно тебе. Это определенная осознанность и понимание себя.

А какой наоборот скоротечный?

Мое наблюдение – что на сегодняшний день все тренды скоротечны через соцсети, чуть ли не ежедневно наблюдаю там что-то новое, что очень быстро заменяется следующим.