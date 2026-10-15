Селин Дион воспроизвела свой культовый образ от Chanel 1997 года: как выглядит новое платье

Чем особенно новое платье Селин Дион от Chanel

Она стала современной интерпретацией серебристого наряда, в котором артистка появилась на "Оскаре" в 1997 году. Она вышла на красную дорожку в платье с глубоким вырезом и украшением в форме кометы. Образ создал Карл Лагерфельд, возглавлявший в то время модный дом.

Для финального выступления неподалеку от Парижа в Нантере нынешний креативный директор бренда Матье Блази воспроизвел наряды, изменив его силуэт. Он добавил вырез в форме сердца и более структурированный корсетный верх.

Основой изделия стала вышитая муслиновая ткань, окутывающая корсетный лиф. Вырез украсили рафией, а поверхность платья украсили стеклянными кристаллами, мелкими бусинами и бисером.

Весь образ изготовили вручную. На его создание ушло более 1380 часов, в том числе использовали 6000 декоративных камней и 5000 бусин.

Какое украшение дополнило платье

На шее артистки красавались бусы Comète из коллекции Chanel. Новое изделие создали из платины и белого золота весом 18 каратов, украсив его бриллиантами.

Дизайн вдохновлен украшением из коллекции Bijoux de Diamants, которую Габриэль Шанель представила в 1932 году. Это была единственная коллекция высокого ювелирного искусства, созданная основательницей модного дома.