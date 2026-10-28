Селена Гомес и Деми Ловато вернулись в эпоху Disney в рекламной кампании Rare Beauty

Что известно о коллаборации Гомес и Ловато

Кампания под названием "Still Making Each Other Blush" ("Мы до сих пор заставляем друг друга краснеть") посвящена дружбе артисток, познакомившихся еще в детстве. Ее главной частью стал лимитированный набор редких румян Soft Pinch Liquid Blush Bundle, получивший название Delena. Это фанатское прозвище подруг.

На одном из кадров они повторили постер фильма "Программа защиты принцесс", в котором сыграли Картер Мэйсон (Селена) и принцессу Розалинду (Дэми). Для фотосессии артистки выбрали современные версии синих и желтых платьев своих героинь.



Видео для кампании также возвращает зрителей к их совместному YouTube-проекту The Demi and Selena Show, который выходил в 2008 году. Подруги отвечают на вопросы, вспоминают первые симпатии и подпевают песни "One and the Same" - своего дуэта из фильма.

Ловато назвала сотрудничество особенной возможностью вспомнить детство и общие моменты.

"У нас с Селеной есть много общих воспоминаний с детства, поэтому возможность снова сблизиться в рамках кампании, которая вызывает у нас обоих ностальгию, стала для меня моментом, замыкающим круг", - отметила она.

Для Гомес эта работа стала не только напоминанием о общей истории, но и возможностью отпраздновать то, кем они сегодня.

"Одна душа на двоих… навсегда", – добавила она.



Какую косметику презентовали Селена и Деми

Набор стоит 50 долларов и содержит два оттенка популярных редких румян Rare Beauty, кисточка Soft Pinch Blush Brush и стоит 50 долларов.

В лимитированный комплект вошли:

Hope - нюдовый розово-лиловый оттенок, который избрала Гомес.

Virtue - бежево-персиковый оттенок, который выбрала Ловато.

Лимитированные румяна Rare Beauty от Гомес и Ловато (фото: instagram.com/rarebeauty)

Что известно о дружбе артисток

Будущие звезды познакомились еще в детстве на съемочной площадке детского шоу "Барни и друзья". Впоследствии они стали частью Disney Channel, где Гомес получила популярность благодаря сериалу "Волшебники из Вейверли-Плейс", а Ловато - фильмам "Рок в летнем лагере".

Артистки долго поддерживали близкие отношения, но позже удалились друг от друга. Новая кампания стала продолжением их общественного воссоединения.

В апреле Селена посетила премьерный концерт тура Ловато "It's Not That Deep" в Орландо. Это было одно из первых общих публичных появлений артисток почти за десять лет.