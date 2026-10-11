В розовом платье и с Hermès: Ким Кардашьян стильно поддержала любимого на Гран-при Сингапура

Ким Кардашьян посетила Гран-при Сингапура, чтобы поддержать своего любимого, британского гонщика Льюиса Хэмилтона. Для появления на автодроме она выбрала розовое полупрозрачное платье и дополнила образ аксессуаром от известного модного бренда.

Какой образ выбрала Ким Кардашьян

Для появления на этапе Формулы 1 знаменитость выбрала длинное полупрозрачное платье нежно-розового оттенка из коллекции Alaïa весна-лето 2024 года. Модель имеет высокую горловину, обжатый верх и длинную юбку из прозрачной ткани.

Свой образ Ким дополнила солнцезащитными очками и розовой мини-сумкой Hermès Mini Kelly. На ноги она надела прозрачные босоножки на каблуке.



История любви Кардашьян и Хэмилтона

Слухи о романе Ким и семикратном чемпионе Формулы-1 появились в начале февраля 2026 года. Тогда их заметили вместе в гостинице Estelle Manor в британском Котсволдсе, а затем - в Париже.

Они начали активно появляться на публике вместе, в частности, посетили Супербоул, Coachella, побывали в Токию. В апреле Хэмилтон опубликовал в Instagram видео из Японии, в котором Кардашьян сидит на пассажирском сиденье его Ferrari F40 и делится впечатлениями от скоростной поездки.

Примечательно, что звезда реалити-шоу и гонщик знакомы более десяти лет. По данным инсайдеров, чувства развились из давней дружбы.

Кардашьян и Хэмилтон (фото: instagram.com/lewishamilton)

Напомним, в сентябре они также появились на открытии Музея нарративного искусства Лукаса в Лос-Анджелесе. Звезда начала работать со стилистом Зендеи, под руководством которого выбрала архивное платье Saint Laurent авторства Тома Форда из коллекции осень-зима 2004 года, а гонщик надел костюм того же модного дома от Энтони Ваккарелло.

Это первый серьезный роман звезды после развода с Канье Уэстом. Ранее она объяснила, почему в течение пяти лет оставалась одинокой.