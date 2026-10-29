Розалия появилась в Нью-Йорке с гигантской кожаной сумкой: чем особенный аксессуар

Как выглядит сумка Розалии

Для прогулки по городу артистка выбрала необычный аксессуар. Изделие из темно-коричневой кожи длиной около 1 метра и высотой 60 сантиметров.

Особую эффектность придает декор. Сумка украшена кадрами из предстоящего короткометражного фильма Krähe режиссера Лили Концен.

На них можно увидеть винтажные автомобили, закаты и сервировку столов под открытым небом. Аксессуар создала независимая дизайнер Дана Тодер.

Розалия в Нью-Йорке (фото: Getty Images)

Как известно, лента посвящена женщинам старше 70 лет и их отношению к моде.

"Это один из самых интересных проектов, над которыми приходилось работать. Графическое оформление создала я, использовав фотографии от Концен, Сабины (главной героини этой сцены) и собственные снимки - от 1980-х годов до настоящего", - прокомментировала в мае дизайнер.



С чем Розалия соединила необычный аксессуар

Певица дополнила объемную сумку балетными туфлями Junko Shimada на каблуке. Обувь имеет прозрачные каблуки с оптическим эффектом.

Сочетание гигантского аксессуара с балетной обувью сделало образ еще более выразительным.

К слову, Розалия не в первый раз экспериментирует с пропорциями в одежде и обуви. Она часто выбирает необычные предметы одежды для своих шоу и выходов.