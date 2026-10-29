Розалия появилась в Нью-Йорке с гигантской кожаной сумкой: чем особенный аксессуар
Испанская певица Розалия привлекла внимание появлением в Нью-Йорке. Главной деталью ее образа стала огромная кожаная сумка, которую украшают кадры из будущего короткометражного фильма.
Детальнее о модном выходе звезды рассказывает Wave RBC.UA.
Как выглядит сумка Розалии
Для прогулки по городу артистка выбрала необычный аксессуар. Изделие из темно-коричневой кожи длиной около 1 метра и высотой 60 сантиметров.
Особую эффектность придает декор. Сумка украшена кадрами из предстоящего короткометражного фильма Krähe режиссера Лили Концен.
На них можно увидеть винтажные автомобили, закаты и сервировку столов под открытым небом. Аксессуар создала независимая дизайнер Дана Тодер.
Как известно, лента посвящена женщинам старше 70 лет и их отношению к моде.
"Это один из самых интересных проектов, над которыми приходилось работать. Графическое оформление создала я, использовав фотографии от Концен, Сабины (главной героини этой сцены) и собственные снимки - от 1980-х годов до настоящего", - прокомментировала в мае дизайнер.
С чем Розалия соединила необычный аксессуар
Певица дополнила объемную сумку балетными туфлями Junko Shimada на каблуке. Обувь имеет прозрачные каблуки с оптическим эффектом.
Сочетание гигантского аксессуара с балетной обувью сделало образ еще более выразительным.
К слову, Розалия не в первый раз экспериментирует с пропорциями в одежде и обуви. Она часто выбирает необычные предметы одежды для своих шоу и выходов.