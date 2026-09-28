Россия уничтожила производство дизайнера шляп: "Начинаю все с нуля"

Что произошло с производством Марты Холод

Дизайнерша опубликовала фото, на котором показала последствия российской атаки 28 сентября. На опубликованном кадре можно увидеть обгоревшие остатки головных уборов.

"Начинаю все с нуля", - написала она.

Россия уничтожила производство Марты Холод (фото: facebook.com/martaholod)

Ее муж Аксель фон Вольф тоже рассказал об ударе. Он отметил, что враг попал в помещение, где размещались офис и производство дизайнерши.

"Сегодня враг прямым попаданием полностью уничтожил офис-производство моей жены, украинского дизайнера шляп Марты Холод. 30 лет работы превратились в пепел", - написал он.

На видео, которое он опубликовал в соцсетях, видны выгоревшее помещение и остатки от прозиводства.

Кто такая Марта Холод

Марта Холод - украинская дизайнер головных уборов. Свой профессиональный путь начала в Харькове, а затем переехала в Киев. В 2006 году она основала свой бренд.

Она также сотрудничала с украинскими модельерами. Кроме того, ее работы представляли на международных fashion-событиях, в частности, в 2023 году она представила коллекцию на London Fashion Week.