Рога, маски и платья-монстры: 8 образов из последних Недель моды для вдохновения на Хэллоуин

Matières Fécales - потусторонняя королева

Французский бренд Matières Fécales представил одну из самых театральных коллекций Парижской недели моды.

Дизайнеры Анна Роуз Далтон и Стивен Радж Бхаскаран превратили площадь Республики в подиум, где показали коллекцию под названием The 99 Percent.

Особого внимания заслуживают образы с острыми головными уборами и металлизированными тканями.

Один из самых эффектных выходов - золотистое платье, дополненное скульптурным головным убором с заостренными элементами.

Золотистое платье и экстравагантный головной убор с показа Matières Fécales (фото: Getty Images)

Такой силуэт может стать вдохновением для образа потусторонней королевы или фантастической обладательницы тьмы.

Главное здесь - необычная форма головного убора, блеск металла и выразительный макияж.

Schiaparelli - сюрреалистическая скульптура

Креативный директор Schiaparelli Дэниел Розберри продолжил экспериментировать с формами человеческого тела.

На парижском показе появились платья и топы со скульптурными элементами, напоминающими металлические доспехи.

Скульптурный черный корсет Schiaparelli (фото: Getty Images)

Среди них - черный ансамбль с необычным жестким корсетом, создающий эффект фантастической брони.

Для Геловина такой образ можно переосмыслить как футуристическую героиню, загадочное существо или персонаж из фантастического фильма.

Особый эффект придадут темная помада, гладкая прическа и металлические аксессуары.

Rick Owens - призрак из будущего

Рик Оуэнс представил в Париже коллекцию "Stone", в которой объединил почти ангельские силуэты, индустриальные материалы и мистические символы.

Модели выходили на подиум в длинных светлых платьях, объемных конструкциях и зеркальных очках-масках.

Некоторые наряды напоминали коконы, другие - крылья фантастических существ.

Мистический светлый силуэт с зеркальной маской от Rick Owens (фото: Getty Images)

Это вдохновение для тех, кто не желает традиционного костюма ведьмы или вампира. Светлый наряд, необычный головной убор и футуристические очки помогут создать образ загадочного призрака из будущего.

Alexander McQueen - демоническая красотка

На Лондонской неделе моды бренд McQueen представил коллекцию, в которой объединились готика, религиозные образы и эстетика британской альтернативной культуры.

Одной из самых памятных деталей стали прически моделей: волосы уложили в высокие острые рога, которые придавали образам почти демонический вид.

Черный наряд с высокими серебристыми рогами с показа Alexander McQueen (фото: Getty Images)

В сочетании с черными платьями, строгими жакетами и металлическими украшениями такие прически создавали эффект персонажей из темной сказки.

Для геловинской вечеринки достаточно взять за основу черную одежду и сделать акцент на необычной прическе.

Chopova Lowena - ведьмы из славянских легенд

Британский бренд Chopova Lowena в этом сезоне обратился к сверхъестественному миру.

Источником вдохновения для дизайнеров Эммы Чоповой и Лоры Ловены стали персонажи славянского фольклора - Баба-яга, Кикимора, русалки и другие мифические существа.

На подиуме появились многослойные юбки, объемные рукава, меховые элементы и необычные аксессуары.

Отдельное внимание привлекали макияж и детали облика моделей: металлические зубы, искусственные слезы и перламутровая кожа.

Эта коллекция - настоящий источник вдохновения для тех, кто хочет создать на Геловине образ лесной ведьмы, русалки или загадочного существа из народных легенд.

Comme des Garçons - ожившая тыква

Рей Кавакубо представила в Париже коллекцию Comme des Garçons, в которой модели напоминали подвижные артобъекты.

Особенно необычный вид имел объемный ансамбль из денима. Его округлая форма и заостренные вырезы с красными деталями напоминали огромную геловинскую тыкву.

Другие выходы были дополнены причудливыми коронами, искусственными волосами и сложными тканевыми конструкциями.

Именно этот показ может вдохновить тех, кто хочет создать не классический костюм, а действительно экстравагантное перевоплощение, граничащее с современным искусством.

Grace Ling - фантастическая птица

На Неделе моды в Нью-Йорке дизайнер Грейс Линг представила коллекцию "Oddities", посвященную контрастам между красотой, силой и опасностью.

Одним из самых заметных стал образ с металлической скульптурной конструкцией в форме птицы, совмещенной с белой драпированной юбкой.

Такой ансамбль напоминал фантастическое существо с крыльями и металлическими острыми деталями.

Металлическая птица и белая юбка бренда Grace Ling (фото: Getty Images)

Для Геловина это может стать идеей образа мистической птицы или героини фантастической вселенной.

Основой перевоплощения могут быть серебристые украшения, сверкающий топ и выразительный макияж.

Diesel - герой постапокалиптической вечеринки

Миланский показ Diesel стал финальным для Гленна Мартенса в должности креативного директора бренда.

Дизайнер представил коллекцию, вдохновленную атмосферой ночных вечеринок.

На подиуме появились вещи с деформированными силуэтами, рваными деталями, необычными вырезами и тканями, что создавало эффект изношенной одежды.

Некоторые комплекты выглядели так, будто их владельцы только что пережили бурную ночь или оказались в постапокалиптическом мире.

Для Геловина это вариант превращения без сложного костюма: потертый деним, многослойность, небрежная прическа и необычный макияж могут создать образ героя антиутопии.

Нынешние подиумы доказывают, что для геловинского перевоплощения необязательно копировать узнаваемых персонажей из кино.

Иногда достаточно необычного аксессуара, экспериментального макияжа или одной выразительной детали, чтобы создать собственный фантастический образ.