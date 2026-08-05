Рианна эффектно вернулась на карнавал в родном Барбадосе: ее образ стал сенсацией

Что известно о модном выходе Рианны

Артистка 3 августа появилась на Grand Kadooment Day Parade - главном шествии фестиваля, которое завершает празднование.

Для выхода она выбрала новый авторский костюм, украшенный разноцветными кристаллами, камнями и декоративными пучками. Образ дополнили сложный головной убор и пышная композиция из перьев за спиной.

Интересно, что для создания нарядов на Crop Over певица сознательно выбирает местных дизайнеров. Это платье для нее создала барбадосская модельерша Лорен Остин, которая уже много лет отвечает за ее эффектные появления на события.

Так звезда популяризирует творчество барбадосских деятелей и в очередной раз привлекает внимание к культурному наследию и моде своей родины.

Во время карнавала Рианна присоединилась к колонне, которую возглавляла музыкальная группа ее брата Aura. Она танцевала вместе с участниками, общалась с поклонниками, а затем поднялась на праздничную платформу, откуда продолжила веселиться.



Что известно о карнавале

Это одно из важнейших культурных событий Барбадоса. Фестиваль проводится ежегодно в честь завершения сезона сбора сахарного тростника. Его история уходит корнями в XVIII век, а заключительный парад Grand Kadooment Day традиционно собирает тысячи участников и туристов.

Для Рианны участие в фестивале стало доброй традицией. Почти каждый год она демонстрирует новые эффектные карнавальные наряды, которые становятся предметом обсуждения в сети и модных медиа.

Певица уже неоднократно удивляла образами с перьями, блестящими металлизированными элементами, кристаллами и драгоценным декором.