Вещи, которые можно быстро упаковать: как война изменила отношение украинцев к одежде

Как изменился подход к покупкам

По словам Галушки, избирательность проявляется прежде всего в бюджетах на шоппинг. Люди задумываются, на что могут потратить эти средства, и пересматривают свои приоритеты.

"Мы понимаем, что, например, эти деньги можем перенаправить во что-то другое", - объяснила стилистка.

Эта переоценка относится и к объему гардероба. По мнению Галушки, люди чаще подвергают сомнению потребность иметь много одежды.

Привычка постоянно увеличивать количество вещей может терять для них смысл.

"И, возможно, культура безумного потребления нам также сейчас не так близка", - отметила она.

Почему важными становятся компактность и личное значение вещей

Среди нужд, которые могут выходить на первый план, Галушка называет возможность быстро собрать одежду и взять ее с собой.

"Возможно нам нужен гардероб, который мы можем быстро упаковать, собрать и иметь такой небольшой гардероб, который будет достаточно компактным и транспортабельным", - рассказала стилистка.

В то же время речь идет не только о количестве одежды и удобстве его перевозки.

Галушка обращает внимание и на вещи, которые дольше остаются с человеком и имеют для него эмоциональное значение.

"И это будут вещи, которые будут также длиннее с нами и в которых будут классные эмоции заложены", - добавила Ольга.