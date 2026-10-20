Посвящение сыну: Хейли Бибер растрогала деталью на эксклюзивном платье от Chanel
Хейли Бибер поделилась новыми фотографиями с Academy Museum Gala в Лос-Анджелесе. Для мероприятия она выбрала эксклюзивное платье от Chanel, которое внутри дополнили особой вышивкой в честь ее сына Джека.
Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Instagram модели.
Что известно об эксклюзивном образе Хейли Бибера
На событии модель появилась в длинном платье нежно-розового оттенка от бренда Chanel, которое специально для нее создал креативный директор Матье Блази.
Наряд имел лаконичный силуэт, открытую линию плеч и деликатный декор из бусин вдоль декольте.
Платье дополнили розовые туфли на каблуке, черный маникюр и естественный макияж. Волосы Хейли оставили распущенными, уложив их мягкими волнами.
За создание образа отвечали стилист Эндрю Мукамал, визажистка Мэри Филлипс и парикмахерша Иринель де Леон.
Какую деталь Хейли Бибер посвятила сыну
На новых фотографиях модель показала деталь, которая сделала ее эксклюзивное платье по-настоящему особенным.
На наряде вышили посвящение ее сыну Джеку, которого она воспитывает вместе с мужем, музыкантом Джастином Бибером.
Так модель добавила в дизайнерский образ личный элемент, связанный с материнством.
Что известно о сыне Биберов
Мальчик родился в августе 2024 года. Его полное имя - Джек Блюз Бибер. Родители изредка показывают его в соцсетях и до сих пор скрывают его лицо от публики.
В начале октября 2026 года Джастин поделился новыми семейными фото. На одном из снимков он проводит время с сыном возле кенгуру.
В феврале 2026 года Хейли рассказывала, что сын уже произносит слово "баскетбол", поет фрагменты хита отца "Baby" и активно интересуется спортом.
Модель также признавалась, что хочет еще одного ребенка, но не торопится с пополнением в семье.